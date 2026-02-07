La alcaldía de Montería, con el liderazgo del mandatario Hugo Kerguelén García, no esperó que la ciudadanía que está en riesgo en la zona rural decidiera evacuar por sus propios medios, sino que él mismo con otras autoridades la fueron a buscar.

La medida es, según el alcalde, muy necesaria porque los niveles de los ríos están aumentando y el objetivo es salvar vidas.

En razón de ello, en las últimas horas han llegado más personas a los albergues de la zona urbana y ya suman 560.

A estas se suman las que han sido evacuadas de los barrios de Montería donde la situación también es crítica.

Pese a estas evacuaciones, el llamado del gobierno local es que quienes estén en riesgo lo hagan, no esperar a que las corrientes los sorprendan.

“No podemos poner en riesgo la integridad de nuestras familias. Les pedimos que evacúen a tiempo”, reiteró el alcalde Kerguelén.

Las lanchas siguen prestas a esa búsqueda y a llevar las ayudas humanitarias necesarias.

En total, siete lanchas han arribado a los embarcaderos de Rancho Grande y Centro Verde, del sistema fluvial Businú, trasladando a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, que son la prioridad, hacia zonas seguras de la zona urbana, donde reciben atención integral por parte de la administración municipal.

Utilizando el mismo río que hoy mantiene en emergencia a gran parte del departamento por las inundaciones, el mandatario, quien ha estado al frente de la situación desde el primer día, llegó en botes tipo Johnson para traer a las familias hasta Montería.

El mandatario agregó que, aunque no puede obligar a las familias a salir, busca persuadirlas para que tomen la decisión a tiempo. Ese gesto humano y ese instinto de cuidado tienen hoy a cientos de personas seguras y bajo techo.

“Todo lo que podamos hacer para evacuar a las familias en riesgo, lo vamos a hacer. Aquí estamos, trabajando en todos los frentes, con un equipo volcado al territorio para darle la mano a quienes hoy nos necesitan. Descansaremos cuando todos estén a salvo”, concluyó el alcalde de Montería.