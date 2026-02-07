A las acciones humanitarias de emergencia que desde el pasado fin de semana vienen desarrollando las unidades del Departamento de Policía Córdoba en 24 de los 30 municipios que lo integran, se suma el trabajo de los miembros de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional de Colombia, Ponalsar.

Le puede interesar: Gobernador Yamil Arana pide al Gobierno nacional incluir a Bolívar en el decreto de emergencia por lluvias e inundaciones

El grupo especializado arribó a Córdoba, el departamento más afectado por el atípico fenómeno climático en el país, desde principios de la semana y desde entonces se integró a los equipos de rescate de personas y de entregas de ayudas en las zonas de difícil acceso. Lo han hecho vía fluvial y con ello han salvado muchas vidas que estaban en riesgo, en especial en las zonas rurales por el aumento de los niveles de los ríos.

La acción se desarrolla bajo el lema “Incondicionales en la adversidad” y tiene como objetivo principal llegar a las comunidades más vulnerables y aisladas para entregar asistencia inmediata.

Vea aquí: Fiesta de carnaval en Betulia, Sucre, terminó en tragedia: ataque a bala dejó un muerto y varios heridos

Los equipos han estado desplegados en los municipios de Puerto Escondido, Canalete, Lorica y su corregimiento La Doctrina, así como en Moñitos, Tierralta, Montelíbano y Buenavista, entre otros, donde han identificado las más grandes y urgentes necesidades en la población.

Han distribuido kits de alimentación, agua potable, elementos de aseo personal y cobijas a cientos de familias damnificadas cuyas viviendas o medios de subsistencia resultaron afectados por las inundaciones y deslizamientos.

Lea también: Alcaldía de Montería intensifica evacuaciones por creciente de ríos: más de 560 personas en albergues

El coronel Fernando Guzmán Ramos, comandante del Departamento de Policía en Córdoba, sostuvo que “nuestra vocación de servicio nos impulsa a llegar exactamente donde más se necesita, sin importar las condiciones del terreno o la complejidad logística. Trabajamos con un profundo sentido de compromiso, solidaridad y sobre todo cercanía con la gente. En estos momentos difíciles, nuestro lugar está a su lado”.