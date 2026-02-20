El Departamento de Geografía de la Universidad de Córdoba desarrolló un Tablero de Control Digital que centraliza, organiza y visualiza en un solo entorno la información oficial sobre la actual emergencia invernal en el departamento.

El diseño de la herramienta, liderado por la docente e investigadora Doris Elena Serrano Amaya, integra datos de distintas entidades para facilitar la consulta ciudadana y la toma de decisiones institucionales.

El aplicativo reúne y presenta, en una interfaz amigable y de fácil navegación, reportes emitidos por organismos oficiales como la gobernación de Córdoba, la Unidad de Gestión del Riesgo, la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, y diferentes sistemas de monitoreo ambiental. Su propósito es ofrecer una lectura clara, rápida y territorial de la situación, útil tanto para autoridades como para comunidades urbanas y rurales.

Según explicó la profesora Serrano Amaya, la plataforma surge de la necesidad de concentrar información clave que normalmente se encuentra fragmentada en múltiples portales.

“Buscamos mostrar de manera ágil y sencilla cómo evoluciona el evento desde distintos enfoques: geográfico, social, de infraestructura y de ayudas humanitarias, de modo que cualquier usuario pueda comprender el estado real de la emergencia”, indicó.

El tablero permite observar el comportamiento de las inundaciones mediante imágenes satelitales y cartografía temática, así como hacer comparaciones por fechas y zonas específicas. A través de sistemas de información geográfica y teledetección, el equipo académico transforma datos técnicos en mapas y visualizaciones comprensibles para el público general.

Dentro de la información que el Tablero de Control Digital presenta, se encuentran: número de municipios, barrios, corregimientos, veredas y resguardos indígenas, alojamientos temporales, población impactada, animales de compañía, estadísticas sobre bovinos, fincas y animales de compañía afectados o movilizados, infraestructura comprometida como hospitales, centros de salud, instituciones educativas, acueductos y vías urbanas, rurales y departamentales, hectáreas de cultivo afectadas y reportes de ayudas humanitarias despachadas.

De igual forma se detallan mapas con extensión de inundaciones por fechas críticas, información de precipitación y variables ambientales, imágenes satelitales que permiten ver la evolución de la “mancha de humedad” y las áreas inundadas e históricos de eventos extremos, como temporadas invernales de gran impacto como el caso del fenómeno de La Niña entre 2010 y 2012.

La herramienta está diseñada para funcionar en computadores, tabletas y teléfonos móviles, sin requerimientos técnicos complejos. El acceso será abierto para que cualquier ciudadano pueda que quiera consultar la situación de su barrio, municipio o zona rural.

José Luis Torres Ospino, profesor del programa de Geografía, manifiesta que uno de los objetivos centrales es que alcaldías, gobernación y organismos de respuesta puedan utilizar la información consolidada para planificar acciones y priorizar recursos; así como promover la apropiación social del conocimiento, al poner los datos oficiales en un formato comprensible y disponible para todos.

La jefe del Programa de Geografía, la profesora, Teonila Aguilar Jiménez, considera que dentro de los retos identificados está la necesidad de una mayor articulación con las entidades que administran información de alojamientos temporales y caracterización de damnificados, con el fin de incluir variables socioeconómicas detalladas que mejoren la focalización de la ayuda.

El Tablero de Control Digital se encuentra disponible en el portal web institucional de la Universidad de Córdoba, www.unicordoba.du.co como aporte académico y tecnológico al seguimiento y atención de la emergencia en el departamento.