Con ocasión de los trabajos que realizará la empresa Afinia en la infraestructura de los circuitos eléctricos Cortijo 1, Sampués, San Antonio, Mochila y Sierra Flor 3020, 3030, 3040 y 3050, este domingo 22 de febrero más de 120 barrios de la ciudad de Sincelejo no tendrán servicio de energía.

Leer más: Identifican a hombre que murió tras caer de un conjunto residencial de San Isidro

La suspensión de este servicio que cobija también la zona rural de la capital de Sucre y los municipios de Sampués y Corozal, será entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, es decir, durante 10 horas.

Entre los barrios que estarán ‘apagados’ figuran Las Gaviotas, El Maizal, La Independencia, Sinaí, Bolívar, Nuevo Bolívar, El Brujo, Sector Parque Industrial, Urbanización Rosedal, Las Candelarias, Veinte de Enero, La Independencia, La Esperanza, Narciza, El Cortijo, Policarpa, El Cinco, La Esperanza, Las Canarias, Vallejo, San Rafael, Pablo VI, La Selva, Ciudad Satélite, Camilo Torres, El Pinar, El Encanto, Villa Rosario y Barlovento.

Además del sector Prolasuc, Los Pioneros, 6 de Febrero, La Bucaramanga, Tacaloa, Las Américas, Mochila, Los Libertadores, La Pajuela, San José, Bololó, Chacurí, California, Cerrito Colorado, Los Tejares, Villa Suiza, Barlovento, La Palma, El Bosque, Dulce Nombre, 6 De Enero, Paraíso, La Fe, Villa Carmela, Porvenir, Villa Natalia, La Esperanza, Ciudadela Universitaria I, Las Vegas, Tierra Grata, Villa Ángela, Incora, Los Andes, Atena, Villa Kathy, Brisas del Mar, Ciudadela Universitaria II y Cielo Azul.

Ver también: El ‘Mega Convivio Therian’ en Barranquilla que terminó en parodia

Tampoco habrá energía en El Cabrero, Cuatro Vientos, Puerto Rojas, 7 de Agosto, Los Laureles, El Rubí, La Pollita, Todopoderoso, 2 de Septiembre, La Estrella, Villa Orieta, Media Luna, Divino Salvador, Sierra Flor, Urbanización Mirador, Villa Carmen, San Roque, San Luis, Botero, El Bongo, San Francisco, Urbanización Los Andes, Invasión 17 de Septiembre, Invasión Altos del Rosario, Vida 1, Vida 2, Cielo Azul, 17 de Septiembre, 20 de Julio, Botero I, California, Chadid Bitar, Charconcito, Cruz de Mayo, Cuatro Vientos, El Cabrero, El Centro, El Olimpo, El Rubí, Fátima, Ipanema, Kennedy, La Fe, La Ford, La Lucha, La Vega, Las Flores, Media Luna, Petaca, Punto Norte, San Carlos, Santa María, Sevilla I, Sevilla II, Versalles I, Vida II, El Bongo, La Esperanza, Nueva Isla y Urbanización Bitar.