Las autoridades identificaron como William Donado Fortich, de 36 años de edad, al hombre que perdió la vida en la tarde de este jueves 19 de febrero tras caer desde una de las torres del conjunto residencial Altos de San Isidro, ubicado en el suroccidente de Barranquilla.

Leer también: Capturan a presunto miembro de ‘Los Costeños’ que presenta 12 anotaciones judiciales

El hecho se registró hacia las 5:10p. m. y, según versiones de testigos, momentos antes de la caída se habría escuchado una fuerte discusión al interior del apartamento donde se encontraba la víctima.

Posteriormente se produjo un silencio y, minutos después, el hombre cayó al vacío.

Donado Fortich murió de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Al lugar acudieron uniformados de la Policía Metropolitana y personal judicial, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y avanzan en la recolección de testimonios y otros elementos que permitan determinar qué ocurrió al interior del inmueble.