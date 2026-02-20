Debido a la tragedia humanitaria que se vive en el departamento de Córdoba a raíz de las inundaciones que ya dejan 69 mil familias damnificadas, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación de la que en menos de un mes se conocerán los primeros resultados.

Así lo informó desde la ciudad de Montería y en el marco de la Cumbre de Gobernadores, el procurador General, Gregorio Eljach Pacheco.

“Pronto vamos a ver consecuencias de los responsables que tienen que ver con la tragedia que hoy vive el departamento, no hay duda que la magnitud de la tragedia es resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado”.

El jefe del Ministerio Público catalogó de indignante el hecho de que tras dos largas semanas de registradas las inundaciones aún los pobladores siguen viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas y reales.

La investigación que adelanta la Procuraduría es adelantada por personal de las delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios que recorrieron, por instrucción del Procurador General, las zonas afectadas, lo que a su vez les ha permitido constatar las dificultades que afronta la población. Además solicitaron información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos.

