En medio de la grave emergencia que se registra en el departamento de Córdoba y que deja a 62 mil familias damnificadas en 25 de sus 30 municipios no solo hay historias de dolor, también están las de personas solidarias que incluso han puesto en riesgo sus vidas a la hora de salvar a los demás.

Uno de esos personajes es Eldrin Imitola Gómez, quien ya completa 20 días con sus noches ayudando a personas damnificadas en los municipios de Cereté, Lorica, Montería y San Pelayo, entre otras zonas de Córdoba donde las circunstancias lo han llevado.

Por ejemplo, en la mañana de este viernes 20 de febrero Eldrin con su grupo de voluntarios, en su mayoría jóvenes, se encuentran en el sector La Esmeralda, de su natal Cereté, en el camino hacia San Pelayo. Allí, en las riberas del Sinú, trabajan reforzando una boca o boquete, y los puntos críticos del afluente aprovechando que los niveles han bajado y con ello evitar que nuevas crecientes agraven las emergencias.

“Esta es una labor que debieran realizar en verano las autoridades y no lo hacen”, sentencia este hombre de 55 años y que tiene, según los cordobeses, el “corazón más grande y noble del mundo”.

Sin imaginarlo, en este febrero Eldrin ha salido de su casa, en la zona urbana de Cereté, desde antes de las 4:00 de la mañana para estar en las aguas ayudando a rescatar personas y animales a partir de las 5:00. Dice que hay tanto por hacer que el día no parece alcanzar. Su horario de almuerzo, en estos días, ha sido a las 9:00 de la noche “y no es porque no nos dé hambre, sí nos da, pero no podemos sentarnos a comer sabiendo que hay gente que nos necesita y que en un minuto que desperdiciemos puede ocurrir de todo. Aquí no hay tiempo para pensar en alimentos porque la emoción de ayudar no nos deja”.

Ha perdido tanto la noción del tiempo que no sabía que hoy completaba 20 días de trabajo sin parar.

En entrevista con EL HERALDO confesó, con voz entrecortada, que lo más doloroso de esta emergencia por inundaciones ha sido ver a la gente llorando.

En sus días normales se dedica a la pesca, pero en estos últimos 20 días se ha vuelto rescatista voluntario y ha puesto a disposición de quienes lo han necesitado las cinco lanchas que posee. Algunas de estas han tenido problemas en los motores y los han reparado, para seguir ayudando, gracias a la colaboración de ciudadanos en Colombia y en el extranjero. Otro tanto ha ayudado para tener combustible.

“Yo desde que tengo uso de razón siempre he sido solidario. En mi zona, con megáfono en mano he salido a ayudar a quienes por culpa de incendios lo han perdido todo. He sido la persona que en Colombia llenó seis buses con personas discapacitadas para llevarlas gratuitamente a conocer el mar, en fin, yo hago de todo lo bueno por la gente que lo necesita”, dice Eldrin.

Sobre las causas de las inundaciones que tienen en emergencia a Córdoba este líder ciudadano indica que “si bien fue algo atípico aquí hay responsabilidades civiles en gentes de la car CVS y de Urrá que tenían el cronograma del clima y debieron soltar el agua a la presa y deberían estar en los veranos atendiendo los puntos críticos, lo que estoy haciendo yo y no lo hacen. A mí nadie me paga por esto y si me pagan dejo de hacerlo”, sentencia uno de los héroes sin capa de Córdoba.

Invita a los municipios y a las comunidades a que se organicen y tengan sus lanchas para rescate en favor de las nuevas generaciones.

Fue concejal hace 10 años en Cereté y desde esa instancia impulsó acciones en favor de la ciudadanía y del medio ambiente, y reprocha que desde hace 5 años hubo un fallo que ordenó la reubicación de 3 mil familias y a la fecha eso no se ha cumplido.

Indica que así como ayudó a evacuar también está dispuesto a colaborar en los retornos, pero admite que en la ciudadanía aún hay cierto escepticismo porque existen zonas inundadas.