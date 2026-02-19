El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, trabaja desde ya para que las familias afectadas por la emergencia, que lo perdieron todo, tengan un techo digno.

En razón a ello, este jueves 19 de febrero realizó una inspección en compañía de la viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia, y del secretario de Planeación, Jhon Nel Rodríguez, a un terreno en el barrio Paz del Norte donde impulsará el primer proyecto de autogestión de vivienda en Montería.

El predio es de 6.6 hectáreas y proyectan construir cerca de 560 viviendas, destinadas al reasentamiento de familias damnificadas.

Durante la visita técnica, el mandatario explicó que, junto al Ministerio de Vivienda, están explorando diferentes alternativas, entre ellas modelos de autoconstrucción y unidades básicas de vivienda, que les permitan a las familias acceder a un lote propio y tener la posibilidad de ampliar progresivamente sus hogares.

Este proyecto marca el inicio del primer modelo de autogestión de vivienda en el marco de la emergencia, con el que buscan ofrecer soluciones reales, seguras y sostenibles para quienes hoy requieren una respuesta estructural y definitiva.

“No vamos a quedarnos solo en la atención de la emergencia. Estamos avanzando hacia soluciones definitivas. Hoy damos un paso concreto para que más de 560 familias puedan tener un lote propio y comenzar a reconstruir su vida con seguridad y estabilidad”, afirmó el alcalde Kerguelén.

También destacó que este modelo permitirá que las propias familias participen activamente en el proceso de construcción.

“La autogestión no solo reduce tiempos, también fortalece el sentido de pertenencia y dignidad. Queremos que cada hogar que se levante aquí sea símbolo de esperanza y de recuperación para Montería. Estamos revisando con el Ministerio las mejores alternativas para que estas familias no solo tengan una casa, sino también la oportunidad de crecer en un espacio propio”, indicó el alcalde.

Apoyo del BID

El mandatario de los monterianos informó además que para este proceso cuenta con el acompañamiento de Álvaro García Resta, exsecretario de Desarrollo Urbano de Buenos Aires (Argentina), y quien en estos momento se desempeña como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y apoyará al municipio en el proceso de reconfiguración del ordenamiento territorial y en la planificación de soluciones urbanas frente a la emergencia.

Este acompañamiento internacional, según el alcalde, permitirá fortalecer la planificación urbana y garantizar que las soluciones de vivienda que se desarrollen respondan a criterios técnicos, de seguridad y sostenibilidad, contribuyendo a la construcción de una Montería más resiliente y preparada para el futuro.

“Esta es una solución estructural. Estamos gestionando ante el Gobierno Nacional los instrumentos necesarios para acelerar el reasentamiento y garantizar que estas familias no vuelvan a estar en riesgo”, concluyó el alcalde Hugo Kerguelén García.