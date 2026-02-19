En la vereda Las Casitas, municipio de Valledupar, la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, realizó una intervención conjunta con la Policía Nacional y Ejército Nacional, llegando a cada finca para prevenir el abigeato bajo la modalidad de carneo, que es un flagelo que está afectando al área rural.

Los funcionarios municipales y de la fuerza pública recorrieron los predios, teniendo encuentro directo con los trabajadores, capataces, y dueños, a quienes les entregaron las recomendaciones para que el delincuente cometa dicho delito.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Juan Pablo Bonilla, indicó que la respuesta ha sido positiva por parte de la comunidad. Al mismo tiempo reiteró que en las zonas rurales está desplegado el Ejército Nacional para la prevención de delitos.

Además se creó un grupo de WhatsApp entre los ganaderos y la entidad municipal para cruzar información ante cualquier anormalidad que se presente, o la presencia de desconocidos y sospechosos.

De igual manera reiteraron que sigue en pie la recompensa de hasta $10 millones que les permita tener información sobre los responsables de hurto de ganado.

Es de recordar que el modus operandi de los delincuentes es sacrificar el ganado en los mismos predios y luego comercializar la carne en expendidos de municipios y corregimientos cercanos.