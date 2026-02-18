El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar sostuvo una reunión de carácter preventivo junto al Tribunal de Garantías Electorales y los principales entes de control del orden nacional y regional, con el propósito de coordinar acciones que garanticen transparencia, legalidad y participación democrática en el proceso de designación de Rector para el periodo 2026-2030.

El encuentro permitió articular de manera interinstitucional todos los aspectos relacionados con el alistamiento del proceso electoral universitario, incluyendo la etapa de consulta, el desarrollo del proselitismo y las condiciones necesarias para asegurar un ejercicio democrático con plenas garantías.

En la reunión participaron activamente la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, la Fiscalía General de la Nación – Seccional Cesar, la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Valledupar y la Policía Nacional de Colombia, quienes garantizaron el acompañamiento institucional al proceso.

El presidente del Consejo Superior de la UPC, Xavier Estrada Escudero, destacó que: “La articulación interinstitucional es fundamental para asegurar que cada etapa se desarrolle con total legitimidad y confianza”.

Por su parte, el rector de la Universidad Popular del Cesar, Rober Romero Ramírez, quien participó en la sesión de manera virtual, agradeció la presencia de las autoridades y resaltó el valor institucional de su acompañamiento: “Quiero agradecer a todos por atender este llamado. Entendemos las competencias de cada entidad, pero su sola presencia es una muestra de institucionalidad que le da a este proceso garantías de transparencia y legalidad”, expresó.

Las elecciones para designar al nuevo Rector serán este 26 de febrero, y se escogerán 5 de los 25 candidatos inscritos.