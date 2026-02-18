La alcaldía de Montería, a través de la Secretaría de Salud, mantiene activa la alerta roja hospitalaria en toda la red de salud del municipio, como medida preventiva y de respuesta ante la grave emergencia ocasionada por las inundaciones derivadas de la temporada de lluvias atípicas.

La decisión fue adoptada en el marco del Decreto 0037 del 2 de febrero de 2026, mediante el cual el alcalde declaró la calamidad pública en Montería, tras las fuertes precipitaciones registradas los días 1 y 2 de febrero, que provocaron el incremento histórico de los niveles del río Sinú, el desbordamiento de canales y sistemas de drenaje, y afectaciones generalizadas en sectores urbanos y rurales.

La alerta roja hospitalaria establece que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) deberán: activar sus Planes de Emergencia Hospitalaria y planes de contingencia, ampliando servicios de urgencias y hospitalización; garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos y recursos necesarios; reprogramar procedimientos de baja complejidad para mantener disponibilidad de camas; brindar atención integral y oportuna a las personas afectadas por las inundaciones; reportar diariamente la disponibilidad de camas y articular la referencia y contrarreferencia con el Sistema de Emergencias Médicas y el CRUE , y fortalecer la vigilancia epidemiológica y promover el uso del 123 para emergencias médicas.

Además la Secretaría de Salud desarrolla las búsquedas activas comunitarias en los alojamientos temporales, con el fin de identificar de manera oportuna personas asintomáticas con enfermedades respiratorias agudas y prevenir posibles brotes.

Lorena Portillo, secretaria de Salud Municipal, indicó que tanto las personas que presentan síntomas respiratorios como aquellas con enfermedades diarreicas agudas están siendo atendidas directamente por personal médico en cada uno de los alojamientos temporales habilitados por el municipio.

Instó a que en caso de presentarse sospechas clínicas, se active de inmediato la ruta con la EPS correspondiente para la toma de muestras y, de ser necesario, el aislamiento preventivo en caso de resultados positivos.

Finalmente el alcalde Hugo Kerguelén García sostuvo que con esta declaratoria, el municipio fortalece su capacidad de respuesta sanitaria ante una de las emergencias más complejas que ha enfrentado en los últimos años, garantizando atención integral y vigilancia permanente en beneficio de las familias damnificadas.