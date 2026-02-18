La Alcaldía de Montería entregó un nuevo reporte oficial sobre los avances en el censo de las familias afectadas y las acciones que viene ejecutando en el marco de la atención integral a la emergencia ocasionada por las inundaciones.

En esta actualización, la administración municipal detalló cómo avanza el proceso de caracterización a través del Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE), así como la implementación de la hoja de ruta para la recuperación temprana del municipio, en medio de una de las contingencias más complejas que ha enfrentado Montería en los últimos años.

A la fecha, el Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE) Montería reporta 43.511 personas caracterizadas y 14.752 familias. Dentro de esta población se identifican adultos entre 29 y 59 años; personas mayores de 60 años; niños, niñas, adolescentes y jóvenes distribuidos en los diferentes rangos etarios priorizados para atención diferencial.

Además de 11.634 vivienda no habitables y 995 que quedaron destruidas.

En la zona rural, la emergencia deja 18 corregimientos y 47 veredas afectadas, con 45.803 hectáreas agrícolas impactadas y 75.827 animales afectados, incluyendo pérdidas en especies menores como aves de corral, porcinos, ovinos y caprinos.

También se registran afectaciones en piscicultura, particularmente en especies como bocachico, cachama y tilapia, además de 43 vías rurales comprometidas y un cabildo indígena afectado.

El alcalde Hugo Kerguelén García informó que en la zona urbana, uno de cada cinco monterianos presenta algún tipo de afectación, lo que equivale a cerca de 100.000 personas. Hay 31 barrios en seis comunas que han resultado impactados; 106 sedes educativas presentan daños; seis centros de salud han sido afectados (tres con daños directos y tres sin acceso); tres puentes vehiculares registran afectaciones, y una vía de primer orden, Montería–Arboletes, ha resultado comprometida.

Como parte de la respuesta institucional, la Alcaldía ha habilitado 23 alojamientos temporales activos: seis en zona rural, con 307 personas, y 17 en zona urbana, con 4.920 personas, para un total de 5.227 ciudadanos atendidos en estos espacios.

Tras la emergencia por las inundaciones, la administración advierte sobre posibles impactos en salud, secuelas psicológicas y riesgos de desnutrición infantil; aumento de la pobreza y pobreza extrema; deserción escolar y déficit habitacional; incremento del desempleo, decrecimiento de la economía local, presión inflacionaria y debilitamiento del ecosistema emprendedor.

Ya la administración municipal puso en marcha un plan de reactivación que busca el retorno comunitario gradual, la reactivación económica con énfasis en la margen izquierda, líneas de crédito para la recuperación y acciones en educación y agricultura por emergencia.

A mediano y largo plazo, hasta diciembre de 2027, contemplan obras de mitigación y manejo hidráulico; reconstrucción de infraestructura educativa, salud y vivienda; revisión del POT; implementación de soluciones basadas en la naturaleza; y recuperación de humedales periurbanos.