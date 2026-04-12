Cuatro tablas de surf adquiridas en Estados Unidos y Perú fueron entregadas por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara a la Liga de Surf de Córdoba, con el propósito de fortalecer la preparación de los deportistas de alto rendimiento y fomentar la vinculación de nuevos atletas a esta disciplina en el departamento.

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La dotación consiste en una tabla SUP surf, un longboard, o shortboard y una tabla de enseñanza, diseñadas conforme a la talla, peso y medidas de cada uno de los deportistas que integran el ‘team’ cordobés.

Además les entregaron un reloj deportivo inteligente que les permitirá a los atletas medir su rendimiento en cada entrenamiento y competencia.

La entrega fue realizada en las instalaciones del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora, en compañía del director de Indeportes Córdoba, Luis Aldana Dumar.

Los encargados de recibir esta nueva dotación fueron los surfistas cordobeses José Ignacio Tapia, Darío González, Jefferson Tascón y Eder Peinado, que hacen parte del Programa de Talentos y Altos Logros de la gobernación de Córdoba e integran la Selección Colombia, que representará al país en el XIX Campeonato Panamericano de Surf a disputarse en Panamá del 17 de abril al 4 de mayo.

“Pelao’s, ustedes lo pidieron y aquí se las traemos, así que vamos con toda. Este es un compromiso que asumimos con ustedes y con el deporte en Córdoba, que es brindarles las herramientas necesarias para que sigan creciendo, preparándose y compitiendo al más alto nivel. Queremos verlos representar con orgullo al departamento y al país en cada escenario, y por eso seguiremos respaldando su proceso para que cumplan sus metas y lleven el surf cordobés cada vez más lejos”, dijo el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

El múltiple medallista de surf, natural del municipio de San Bernardo del Viento, José Ignacio Tapia, expresó que “estamos muy contentos, porque esperábamos esta implementación y llegó el día que era, porque pronto vamos para un Panamericano y aquí llegó la implementación y vamos a darle con toda”.