Con la finalidad de contrarrestar el accionar delictivo en la ciudad de Montería, en especial en su zona sur, la Policía Metropolitana intensificó sus operativos de registro y control.

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Además viene implementando planes candado en puntos estratégicos de la ciudad debido a que después de la Semana Santa se ha desatado una ola de crímenes que ya cobra cuatro vidas y deja al menos dos heridos.

Los hechos más recientes, que dejaron un muerto y dos heridos, entre estos últimos un menor de edad, ocurrieron la tarde del sábado 11 de abril en el barrio Los Robles.

Sobre estos casos, que alteran la tranquilidad de los monterianos y afectan la percepción de seguridad, el comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, sostuvo que cuenta con imágenes de cámaras de seguridad que les permitirán identificar a los autores para proceder con su identificación y búsqueda.

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Agregó que en los operativos que están en marcha el personal uniformado realiza registros a personas, verificación de antecedentes a través de dispositivos PDA y presencia permanente en zonas priorizadas.

“Estas actividades hacen parte de un despliegue institucional enfocado en reducir conductas delictivas y generar entornos más seguros para los habitantes del sector, fortaleciendo la percepción de seguridad y la confianza en la autoridad”, anotó el alto oficial.

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Por su parte el teniente coronel Ronald Hurtado, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía de Montería, hace un llamado a la ciudadanía para que se vincule activamente a estas estrategias, informando de manera oportuna cualquier situación sospechosa o que afecte la convivencia a través de la línea de emergencia 123 o por los canales de atención en los diferentes CAI más cercanos.