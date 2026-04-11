La reactivación del campo cordobés tuvo este sábado 11 de abril su más alto apoyo por parte de la gobernación que le entregó herramientas, insumos y maquinaria a 39 asociaciones rurales, y con ello se benefician 945 campesinos de 21 municipios del departamento.

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Asociaciones de cacaoteros, ganaderos, arroceros, plataneros y pescadores de las subregiones del Alto Sinú, zona costanera, San Jorge y de Planeta Rica, son las beneficiadas al recibir kits especializados, asistencia técnica y acompañamiento organizativo, en el marco de la fase de recuperación tras la emergencia ocasionada por las lluvias del mes de febrero.

Con esto los pequeños productores fortalecen las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) en su competitividad y mejoran sus ingresos.

La entrega se efectuó este sábado en un evento que tuvo lugar en el Pueblito Cordobés, al que concurrieron más de 1.200 pequeños productores rurales y que fue liderado por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, quien considera que este proyecto representa una apuesta concreta por el desarrollo económico del campo cordobés y por la paz.

“La paz no es la presencia de un policía o un militar en frente de su casa, de un parque o de una vía en cualquier vereda o corregimiento del departamento. La paz se construye con hechos, con transformación social que dignifique la vida de las personas que nunca han tenido oportunidades para echar hacia adelante”, expresó el gobernador.

La entrega de insumos, avaluados en 5.222 millones de pesos, recursos propios de la gobernación, tiene un importante componente y es que impacta directamente en poblaciones con enfoque diferencial, incluyendo a mujeres rurales, comunidades indígenas, NARP (Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras) y pescadores artesanales, que ahora cuentan con herramientas para fortalecer sus actividades productivas.

“Estamos haciendo proyectos de todo, vías, agua, educación, alcantarillado, pero este es el más importante de este gobierno, porque dignifica la vida de nuestra esencia: el campesino. El departamento de Córdoba es un pueblo rural de mujeres y hombres campesinos que por décadas habían sido olvidados porque no tenían las herramientas para ser más productivos”, expresó el mandatario.

Los kits entregados se organizaron de acuerdo con algunas de las principales líneas productivas del departamento: arroz, maíz yuca, ñame, plátano, ganadería y pesca artesanal. Cada uno incluye maquinaria, insumos y herramientas que permiten mejorar los procesos de producción, transformación y comercialización, de allí que entre los elementos entregados hay hasta lanchas a los pescadores.

Éder de Córdoba, representante legal de la Asociación de Pescadores Asopenmil, del municipio de San Bernardo del Viento, indicó que como pescador, labor a la que se dedica desde hace 15 años, han vivido momentos difíciles afuera en el mar, en alta mar, “muchos factores, por embarcaciones pequeñas, por no tener seguridad y bueno, agradecido porque con este proyecto es un beneficio muy grande para nosotros. Ya vamos a contar con más seguridad, con una lancha más grande para ir más millas a realizar las faenas con que podemos sustentar a nuestra familia. Agradecido con la gobernación porque también por primera vez, por lo menos nosotros los pescadores de San Bernardo, somos visibles, estábamos ahí pero no nos veíamos”.