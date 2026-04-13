Lina Marcela Puche Annicchiarico, campeona de la vida, del deporte y de la academia, se graduó hace pocas horas como ingeniera industrial en la Universidad de Córdoba.

Lea más: En Córdoba trabajan para fortalecer la cobertura y continuidad del PAE

Entre el coliseo y las aulas ella ha construido una historia de disciplina que hoy suma un nuevo logro, pues la destacada karateca de la categoría menos 68 kilogramos, también es administradora en salud de esta alma máter.

“Soy campeona tanto en el deporte como en la academia”, dijo con una sonrisa que mezcla orgullo y alivio. Durante años representó a su universidad, el lugar donde empezó en el karate y donde encontró un rumbo que no estaba en sus planes iniciales.

Llegó a la Unicórdoba con la idea de formarse como profesional. En medio del camino apareció el deporte y, con él, nuevas metas. “Aquí fue donde encontré todo lo que no sabía que estaba buscando”, cuenta. Entre clases, competencias y concentraciones, fue tejiendo una vida que hoy resume en dos títulos y una carrera deportiva en alto nivel.

Ver más: La Policía Metropolitana blinda el sur de Montería con el grupo ‘Halcones’

Cortesía Alcaldía de San Onofre

El respaldo institucional marcó su proceso. Fue becada durante sus dos carreras, un apoyo que le permitió mantenerse en competencia mientras avanzaba en su formación. Habla con gratitud de ese acompañamiento que, según dice, le abrió puertas dentro y fuera del país.

Su vínculo con la Universidad de Córdoba viene desde la infancia. Allí cursó su primaria en el antiguo gimnasio del campus y años después regresó para construir su proyecto de vida. La universidad también ha sido parte de su historia familiar. Su padre es egresado de medicina veterinaria, otros familiares pasaron por sus aulas y su abuelo trabajó en la biblioteca. Una tradición que hoy continúa con sus dos títulos y su camino en el deporte.

“Si uno cree en sí mismo, puede lograr lo que se proponga”, repite. Su mensaje está dirigido a quienes sienten que el camino se vuelve difícil a mitad de carrera. Habla del tiempo, de organizarse, de insistir.

Lea también: Con la participación de Elianis Garrido fue lanzado el Montería Vive Fit 2026

Lina recibió su diploma de manos del rector Jairo Miguel Torres Oviedo, en un acto que también refleja el respaldo institucional al talento deportivo.