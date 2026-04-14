La Gobernación de Córdoba presentó oficialmente ‘Córdoba Sonríe’, una campaña diseñada para conmemorar el Mes de la Niñez mediante una agenda de actividades recreativas que recorrerá distintos municipios del departamento.

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Esta iniciativa busca llevar alegría, espacios de integración y momentos de bienestar a los niños y niñas cordobeses, especialmente en aquellos territorios que han sido más afectados por las recientes inundaciones que impactaron la región.

A través de diferentes estaciones de juego, la campaña promoverá valores como el trabajo en equipo, la convivencia y el fortalecimiento de los lazos familiares, generando entornos seguros y divertidos para el desarrollo integral de la niñez.

“Córdoba Sonríe” arranca este lunes 20 de abril en el municipio de Los Córdobas; el martes 21 en Tierralta; el jueves 23 en Puerto Escondido; el sábado 25 en Puerto Libertador; el lunes 27 en San Pelayo; el miércoles 29 en Canalete y el gran cierre es el jueves 30 de abril en la ciudad de Montería, capital de Córdoba.

En cada estación, las familias podrán participar en diferentes entornos con los que la entidad garantizará la protección integral de sus derechos.

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“Teniendo en cuenta los lineamientos de la Corporación Juego y Niñez, desarrollaremos actividades orientadas al cuidado de la salud, promoviendo el juego como una alternativa para hábitos de vida saludable. Así mismo, impulsaremos la actividad física mediante el fortalecimiento de los vínculos familiares”, expresó la gestora social Valeria Vega.

La gobernación convertirá las escuelas, los hogares, los espacios públicos y digitales en territorios de juego, con el objetivo de resignificar estos entornos y así promover el derecho al juego y la participación de niñas, niños, adolescentes y sus familias.