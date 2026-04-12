Tras más de 20 años de espera el municipio de Purísima comienza a escribir una nueva historia. Gracias al trabajo articulado entre la gobernación de Córdoba, a través de Aguas de Córdoba, y la alcaldía Municipal, entró en marcha el ambicioso Plan Maestro de Alcantarillado, una obra que transformará de manera definitiva la calidad de vida de miles de habitantes.

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De acuerdo con el gerente de Aguas de Córdoba, Maruen Jabib Janna, la obra contempla la instalación de más de 10.300 metros de redes de alcantarillado, la construcción de 134 pozos de inspección, la optimización de estaciones de bombeo con equipos modernos y la ejecución de más de 1.200 conexiones domiciliarias, lo que garantizará un sistema eficiente que mejorará el entorno urbano del municipio.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara, que estuvo en la población, destacó la importancia de esta obra para el desarrollo de la misma.

“Este es un proyecto muy significativo, que mejora las condiciones de vida de todos los pobladores. Después de años de intentarlo, hoy le estamos cumpliendo a Purísima, devolviéndole la dignidad a su gente con una obra que esperaron por más de 20 años. Aquí demostramos que cuando trabajamos juntos, los resultados llegan”.

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Por su parte, el alcalde municipal César Casarrubia, también resaltó el esfuerzo conjunto que permitió sacar adelante esta iniciativa, al tiempo que recordó que “este proyecto lo intentamos en varias oportunidades y hoy, gracias al trabajo articulado con la gobernación, es una realidad. Purísima necesitaba esta obra y hoy empezamos a cumplirle a nuestra gente”.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos, de los cuales la gobernación de Córdoba aporta más de $22.500 millones, mientras que el municipio contribuye con $2.500 millones.

El proyecto, que será ejecutado en 20 meses, beneficiará directamente a más de 8.000 habitantes.

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