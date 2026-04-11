El departamento de Córdoba se alista desde ya para la realización de los Juegos Deportivos y Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio 2026, un espacio que exalta el talento, la cultura, el deporte y el bienestar del magisterio.

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Además de promover la integración y el sano aprovechamiento del tiempo libre entre los maestros.

A propósito de este evento, hasta este domingo 12 de abril hay plazo para que los docentes del departamento se inscriban y participen en las disciplinas de ajedrez, minitejo, tejo, tenis de mesa, billar, atletismo y natación.

Gobernación de Córdoba

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Además, en el Encuentro Folclórico y Cultural podrán participar en las modalidades de danza, música, teatro, oralidad y pintura.

Los interesados pueden realizar su inscripción a través del enlace habilitado en la página web de la Gobernación de Córdoba: https://surl.li/acdvvmy, el cual también está siendo difundido por los canales institucionales.

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“Esta es la oportunidad para que nuestros docentes demuestren todo el talento que hay en Córdoba, para que mostremos que en nuestro departamento le apostamos al deporte, a la cultura y al bienestar”, expresó Ángela Muñoz Campillo, secretaria de Educación encargada.