Un nuevo hecho de violencia sacudió con fuerza al barrio San Antonio, en el municipio de Sabanalarga, esto luego de que un adolescente fuera asesinado a balazos por unos desconocidos en horas de la noche de este viernes 10 de abril.

Leer más: Acribillan de 8 disparos a un hombre en Polonuevo: van 5 homicidios en la población

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada por la Policía del Atlántico como Deiver Mercado Solano, de 17 años de edad, conocido con el alias de Satanás.

Según el informe suministrado por la autoridad, hacia las 9:30 p. m., Mercado se encontraba caminando por el sector cuando fue atacado a disparos por dos desconocidos.

La víctima fue trasladada de manera inmediata al hospital municipal, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las heridas.

En medio del caos y el bullicio de las personas que caminaban por la zona donde habían asesinado al adolescente, al tiempo, en redes sociales se viralizó un video donde se veía aparentemente al chico con la misma camiseta del Junior, mientras permanecía sentado en una silla y amarrado de brazos con una cuerda.

Atemorizado y con un rostro pálido del miedo, soltó con crudeza las siguientes palabras: “Matamos a la señora de Sabanagrande (Julia Antonia Barrios Calceta) por orden de ‘Gomelo’ y Digno Palomino (Cabecilla de ‘Los Pepes’)”.

Julia Barrios, de 46 años de edad, asesinada bala.

Y añadió: “Cerramos los negocios por orden de ‘Gomelo’ en Sabanagrande”.

Al parecer, minutos antes de haber sido asesinado, ‘Satanás’ había sido interrogado por sus verdugos, quienes lo amenazaron con revelar sobre quién le había dado la orden de asesinar a la comerciante.

Hoy ese material sería analizado por investigadores de la Policía del Atlántico, en colaboración con integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

¿Quien es el ‘Gomelo’?

Pero, ¿quién es alias Gomelo?, en agosto de 2024, el Departamento de Policía del Atlántico dio por sentado la desarticulación de una de las facciones de los ‘Pepes’ con injerencia en la zona oriental del Departamento y que, según la autoridad, era liderada por Aldair Enrique Montenegro Mejía, conocido como ‘Gomelo’, preso en ese momento en La Tramacúa de Valledupar.

Captura de alias Gomelo.

Los resultados se dieron en el marco de la ‘Operación Caribe’, ordenada por altos mandos de la Policía Nacional para disminuir cifras por homicidio y el tráfico de estupefaciente en territorio atlanticense.

En total fueron cinco las personas capturadas mediante orden judicial, entre las que figuraron la progenitora de Montenegro Mejía y la pareja sentimental de este mismo sujeto.

“Durante la investigación se logró establecer que esta estructura dinamizaba el tráfico de estupefacientes en la zona oriental del departamento del Atlántico y los homicidios que se le endilgan son producto de la disputa con la organización delictiva Los Costeños”, reveló la Policía, en esa oportunidad.

En ese sentido, según la autoridad, se logró el esclarecimiento de 13 asesinatos acaecidos en la zona oriental del departamento y uno en el área metropolitana de Barranquilla, este último de connotación, “toda vez, que se trata de un homicidio en el cual desmembraron a la víctima en enero de este año (2024)”.

En ese momento, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación y solo hasta este entonces volvió a salir a flote el nombre de alias Gomelo.

En días anteriores, exactamente el pasado 28 de marzo desde distintos puntos de Barranquilla y su área metropolitana aparecieron curiosas vallas, en lugares visibles, con información de un señalado integrante de la estructura criminal ‘los Pepes’, a quien desde hace un par de años se le incluyó en una minuciosa investigación de las autoridades por delitos de alto impacto como el homicidio y la extorsión.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

Según las publicaciones, se trataría de Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias Gomelo, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en la ciudad de Ibagué.

“A pesar de estar recluido, se tiene conocimiento de que continúa generando afectaciones y daños en la ciudad de Barranquilla y en el departamento Atlántico. A la Policía Nacional, que ponga especial atención a esta situación. A la Fiscalía General de la Nación, que investigue para que se tomen las medidas correspondientes”, se pudo leer en las vallas colgadas.

La Policía del Atlántico informó que un equipo conformado por unidades de vigilancia, Policía Judicial (SIJIN) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelanta las labores investigativas y de recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.

La institución hace un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea 123 o comunicándose con la patrulla policial más cercana. Se garantiza absoluta reserva.