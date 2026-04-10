El terror se ha hecho presente nuevamente en el barrio Camilo Torres, en el municipio de Polonuevo, luego de que un joven fuera violentamente asesinado a balazos por unos desconocidos durante la noche de este jueves 9 de abril.

Leer más: Asesinan a tiros a un joven en las bancas del polideportivo de Los Cedros

Se conoció que la víctima fatal fue identificada como Kleivin Farid Osorio Escobar, de 23 años de edad.

De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, la víctima se encontraba caminando por la calle 8 con carrera 13, cuando fue atacado a balazos por unos sujetos en moto.

Testigos manifestaron que Osorio Escobar recibió al menos 8 impactos en diferentes partes del cuerpo, mismos que le causaron la muerte en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

Con este crimen, se eleva a cinco el número de homicidios registrados en lo que va del año en esta población céntrica del departamento del Atlántico, cifras que mantienen entre la zozobra y la incertidumbre a sus mismos habitantes.