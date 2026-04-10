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Por:  Redacción Judiciales

El terror se ha hecho presente nuevamente en el barrio Camilo Torres, en el municipio de Polonuevo, luego de que un joven fuera violentamente asesinado a balazos por unos desconocidos durante la noche de este jueves 9 de abril.

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Se conoció que la víctima fatal fue identificada como Kleivin Farid Osorio Escobar, de 23 años de edad.

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De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, la víctima se encontraba caminando por la calle 8 con carrera 13, cuando fue atacado a balazos por unos sujetos en moto.

Testigos manifestaron que Osorio Escobar recibió al menos 8 impactos en diferentes partes del cuerpo, mismos que le causaron la muerte en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

Con este crimen, se eleva a cinco el número de homicidios registrados en lo que va del año en esta población céntrica del departamento del Atlántico, cifras que mantienen entre la zozobra y la incertidumbre a sus mismos habitantes.