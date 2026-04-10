Las balas volvieron a retumbar con fuerza entre las calles del barrio Los Cedros, en el municipio de Soledad, anunciando consigo un nuevo hecho de sangre del que fue víctima un joven durante la noche de este jueves.

Leer más: Cilindro de gas cayó dentro de una vivienda en Villa Estadio, Soledad: “Mi hijo estaba en la sala y salió corriendo a pedir ayuda para la abuela”

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Ángel David Gómez Piza, de 21 años de edad.

Según el reporte suministrado por la Policía, a eso de las 9:00 p. m., Gómez Piza se encontraba sentado en una banca del polideportivo del barrio en mención, ubicado en la carrera 17 Nro75-05.

De forma sorpresiva fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta, cuando el parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos.

Malherido, otros jóvenes que se encontraban junto con él lo auxiliaron y lo trasladaron en una moto hasta la Clínica Los Almendros. No obstante, un médico de turno certificó su muerte tras ingresar sin signos vitales a causa de la gravedad de las heridas.

EL HERALDO conoció por medio de Inteligencia que, el hermano del hoy occiso, conocido como alias Camilo, quien presuntamente fue miembro de ‘Los Costeños’, también había sido asesinado en el mismo barrio el pasado 5 de enero del vigente año.

Asimismo, las autoridades revelaron que Ángel David no registraba anotaciones judiciales en el SPOA.

La Policía informó que la investigación del homicidio quedó a manos del CTI de la Fiscalía.