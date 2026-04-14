España fue escenario de un sangriento asesinato que tiene como protagonista a una colombiana: Tulia Esther Caballero Simanca fue asesinada presuntamente por su expareja con 14 puñaladas en su cuerpo.

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El feminicidio tuvo lugar en la ciudad de Córdoba el pasado lunes 13 de abril en la casa de la víctima hasta donde fue su presunto agresor y con un machete le causó las heridas mortales a la mujer oriunda de Cartagena.

De acuerdo a la prensa local española, el hombre, identificado como F. L., de 63 años, ya había tenido comportamientos violentos contra su expareja y por ello pesaba en su contra una orden de alejamiento que ignoró.

Ese mismo 13 de abril tenían programada una audiencia por la denuncia que había interpuesto la hoy víctima por que el hombre la agredió con un martillo y causó destrozos en el inmueble.

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Ante las sucesivas acciones violentas, la cerradura del apartamento donde residía la colombiana fue cambiada, pero la del edificio no, por lo que le fue fácil entrar al hoy procesado.

Así las cosas, el señalado agresor esperó a Caballero Simanca en el rellano de las escaleras de su apartamento y cuando se disponía a salir fue interceptada por el hombre y acorralada en un pasillo.

Eso solo fue el inicio de la agresión que pronto se tornaría en muerte: el sujeto con un machete la hirió en al menos 14 oportunidades en su cuerpo que terminaron siendo fatales para la mujer de 64 años.

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La mujer murió en el lugar tal como lo pudieron constatar los organismos de emergencia que acudieron al lugar tras recibir una llamada. Los bomberos también tuvieron que intervenir pues en el lugar fue rociado gas pimienta por lo que se vieron obligados a mermar la sustancia.

En el mismo lugar del feminicidio fue capturado la expareja de Tulia Esther, según informó la Policía española que hizo presencia en el sitio de la tragedia.

De acuerdo a lo que ha trascendido, el detenido registraba antecedentes judiciales y ya había estado en prisión. Asimismo, víctima como victimario figuraban en el Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), herramienta creada por el Ministerio del Interior de España para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género.