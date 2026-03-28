La historia de la doctora Anita Vergara no es solo la de una profesional destacada en la Medicina Estética, sino la de una mujer que supo unir ciencia, arte y resiliencia para construir una trayectoria que hoy trasciende fronteras.

La médica cirujana cartagenera es egresada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Vergara ha consolidado una formación internacional que la posiciona como una de las voces más influyentes en estética facial. Es especialista en Medicina Estética y antienvejecimiento de la Universidad John F. Kennedy y cuenta con un máster de la European Academy of Aesthetic Medicine.

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Además, es experta en aplicación de láser por la Universidad Nacional de Colombia y tiene formación avanzada en lipoescultura facial y lipotransferencia autóloga en la International Academy of Cosmetic Surgery.

Actualmente se desempeña como directora científica de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Estética Facial (SOLAFACE), desde donde lidera procesos de formación e innovación en la región.

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Vocación desde la infancia

En entrevista con EL HERALDO, la doctora contó que su vocación fue clara desde muy temprana edad. “Desde pequeñita siempre quise ser cantante y médico cirujano, son dos pasiones que, lejos de competir, terminaron complementándose en mi vida”.

Inicialmente, su interés estaba enfocado en la cirugía general. “Yo quería salvar vidas, vivir esa adrenalina. Sin embargo, con el tiempo, mi sensibilidad artística me llevó a integrar la estética como una extensión natural en la profesión”.

La vida de Vergara estuvo marcada por grandes retos personales. Fue madre joven de tres hijos y sacó adelante su hogar como madre soltera, trabajando arduamente entre jornadas médicas durante el día con presentaciones musicales en las noches.

“Con la música pude pagarles el colegio, la universidad, criarlos y sacarlos adelante. Este talento que Dios me dio, me llevó a escenarios importantes, incluso formando parte de agrupaciones como la Big Band de Cartagena y compartiendo espacios culturales de alto nivel”, mencionó.

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Sin embargo, en un momento crucial decidió reenfocar su vida, dejar la música como prioridad y dedicarse por completo a la Medicina Estética.

Excelencia y técnicas propias

Con una visión muy clara del crecimiento que quería tener, la doctora emprendió un recorrido internacional por países como España, Francia, Italia, Bélgica, Ucrania y Estados Unidos, convencida de que “la Medicina nunca se termina de aprender”.

Ese camino no solo la convirtió en una experta, sino en creadora. Hoy, sus técnicas son enseñadas en congresos internacionales y aplicadas por especialistas de distintas partes del mundo.

“Nosotros hacemos rejuvenecimiento labial estructural, enfocado en construir labios naturales sin sobreproyección, labioplastia con láser, un procedimiento mínimamente invasivo, con rápida recuperación y el ‘Rostro Hollywood’, una técnica de armonización facial basada en proporciones y equilibrio, respetando la identidad del paciente. Es muy importante para nosotros la asesoría, con el fin de que nuestros pacientes se vayan satisfechos, es una gran responsabilidad”.

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Uno de los conceptos más llamativos de su práctica es su rechazo a la perfección artificial. “La imperfección da carácter. Recuerdo que una vez un nieto me dijo que una chica era tan perfecta que le empalagaba. Entonces, no es buscar la perfección, sino una armonía facial”.

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Grandes reconocimientos

Desde su rol en SOLAFACE, la doctora ha impulsado la Educación Médica en Latinoamérica, formando especialistas y compartiendo sus técnicas en escenarios internacionales como el AMWC en Dubái. Para ella, este momento representa una etapa de cosecha.

“Más allá del éxito, lo que busco es mantener un fuerte compromiso social. A través de la fundación y jornadas como los ‘Lunes de Sisben’, brindamos atención a pacientes de bajos recursos con cicatrices, quemaduras o parálisis facial”.

Su trayectoria ha sido respaldada por múltiples distinciones, entre ellas: Orden Civil al Mérito Cartagena (2025), Reconocimientos de Allergan, Dermavan y Harmónyca y Premios InstaFace Awards 2021 como Mejor Doctora Influencer y Mejor Producción Online, Distinciones académicas de SOLAFACE en 2023 y 2024.