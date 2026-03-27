La pareja de actores Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero, que lleva más de una década de matrimonio, sufrió un susto en la noche del jueves 26 de marzo al verse involucrada en un accidente de tránsito.

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Quintero compartió a través de sus ‘historias’ de Instagram algunos videos de los momentos posteriores al accidente, en los que se observa a una mujer alterada por lo ocurrido.

Esta ciudadana sería la conductora de una motocicleta que protagonizó el incidente vial. Al parecer, un carro la impactó por detrás y ella, al perder el control de su vehículo de dos ruedas, terminó chocando con el automóvil en el que se movilizaban Fadul y Quintero.

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El actor y presentador Juan Sebastián mostró los golpes y rayones que quedaron en su carro producto del impacto de la motocicleta en la parte delantera.

“Mira: abolló esto, abolló esto”, decía Quintero mientras mostraba los leves daños en su vehículo.

Luego agregó: “La moto nos pegó a nosotros. Estás de pie. La moto salió sola y ella estaba de pie. Eso fue un ángel, mi vida”.

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La mujer de la motocicleta señaló que todo ocurrió en cuestión de segundos y que por fortuna logró reaccionar rápidamente luego de ser impactada por el carro, cuyo conductor habría huido del sector.

“Ni siquiera pude ver, porque fue atrás. Yo venía normal, yo ni siquiera frené, yo venía manejando, ni siquiera paré. No sé cómo volé, fue como si hubiera salido así, por encima. Me paré de una”, sostuvo la mujer en uno de los videos, visiblemente conmocionada.

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Afortunadamente, ninguno de los implicados en el accidente resultó lesionado, por lo que el hecho quedó como un gran susto, sin pasar a mayores.

Los seguidores de los actores quedaron preocupados por el incidente, ya que Fadul y Quintero no entregaron detalles sobre cómo terminó la conversación con los demás implicados.