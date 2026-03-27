A todos les ha pasado que al abrir un chat de WhatsApp no saben qué contestar. Pensando en eso, WhatsApp incorporó una nueva herramienta que utiliza inteligencia artificial para sugerir respuestas listas para enviar.

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La función, conocida como Writing Help, aparece directamente en la barra de escritura. A partir de lo que se esté hablando en la conversación, la aplicación propone mensajes completos que puedes usar tal cual o modificar a tu gusto.

No se trata solo de corregir errores, sino de ofrecer ideas cuando no sabes cómo responder o cuando necesitas decir algo de forma más clara.

Ya hay nuevas opciones de formato de texto en #WhatsApp para comunicarte de manera más efectiva:



-Lista con viñetas.

-Lista numerada.

-Cita en bloque.

-Código alineado.



Las nuevas opciones estarán disponibles en Android, iOS, web y Mac. ¿Crees que eran necesarias? pic.twitter.com/ulF6w7rED4 — Javier Matuk (@jmatuk) February 22, 2024

Aunque la inteligencia artificial hace sugerencias, el usuario sigue teniendo el control total. Puede cambiar el tono, ajustar el mensaje o simplemente ignorarlo.

Esto permite mantener su estilo personal, pero con una ayuda extra cuando la necesite.

Meta is adding AI features to WhatsApp, including Writing Help that now suggests full replies and can rephrase text in different tones using large language models. Meta AI can also edit photos in the chat composer by removing objects, changing backgrounds, or applying styles.… pic.twitter.com/4qnjoCvtGD — Marius Fanu (@mariusfanu) March 26, 2026

Asimismo, uno de los temas que más preocupa a los usuarios es la seguridad. En este caso, WhatsApp asegura que las conversaciones siguen protegidas con cifrado, por lo que la información no se comparte ni se utiliza de forma externa.