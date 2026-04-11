Muchas personas lo usan como un “truco secreto”, pero activar el modo avión no es la solución milagrosa para cargar el celular más rápido.

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En los teléfonos actuales, su impacto es mucho menor de lo que se cree, aunque sí puede ser útil en situaciones específicas.

La clave está en entender cómo funciona esta opción. Cuando se activa, el dispositivo corta todas sus conexiones inalámbricas como datos móviles, WiFi, Bluetooth y ubicación.

Pixabay Muchas personas lo usan como un “truco secreto”, pero activar el modo avión no es la solución milagrosa para cargar el celular más rápido.

Al reducir esa actividad, el sistema consume menos energía mientras está conectado al cargador.

Sin embargo, pruebas recientes muestran que la diferencia en la velocidad de carga es mínima. En equipos modernos con carga rápida, el tiempo puede reducirse apenas unos minutos, lo que hace que el beneficio real sea limitado para la mayoría de usuarios.

Pexles Es común que muchas personas mantengan el cargador del celular conectado a la toma eléctrica, incluso cuando no lo están usando.

Igualmente, en lugares con mala señal, el teléfono suele gastar más batería intentando conectarse constantemente. En estos casos, el modo avión evita ese esfuerzo extra y puede ayudar a optimizar la carga.

También resulta útil cuando quiere evitar interrupciones, como llamadas o notificaciones, o en dispositivos más antiguos que no cuentan con sistemas avanzados de gestión energética.

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Esto se debe a que los smartphones actuales ya incluyen tecnologías que regulan el consumo, controlan la temperatura y optimizan la carga automáticamente, incluso mientras se usan.