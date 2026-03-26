Cada vez que un avión despega, los tripulantes recuerdan a los pasajeros que “activen el modo avión en sus dispositivos electrónicos”. Esta recomendación tiene como objetivo garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la aeronave.

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Los teléfonos y otros aparatos electrónicos emiten ondas de radio que, en teoría, podrían interferir con los sistemas de navegación y comunicación del avión. Aunque los equipos actuales están diseñados para resistir estas interferencias, la acumulación de señales provenientes de varios dispositivos podría afectar la precisión de instrumentos clave, sobre todo durante el despegue y el aterrizaje, que son las etapas más críticas del vuelo.

Asimismo, como resultado, independientemente de la duración del viaje, muchos viajeros permanecen desconectados, lo que limita su acceso a internet. Esto afecta el uso de aplicaciones modernas, incluidas redes sociales, mensajería instantánea, videojuegos o plataformas de streaming, que dependen de la conexión en línea para funcionar.

En respuesta a esta limitación han surgido opciones como Starlink, un servicio de internet vía satélite desarrollado por SpaceX, la compañía de Elon Musk. Este sistema ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre quienes requieren conectividad constante o se encuentran en áreas remotas.

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Por otro lado, Starlink opera a través de miles de satélites en órbita baja que transmiten señales a los usuarios mediante antenas compactas. A diferencia del internet satelital tradicional, su tecnología garantiza conexiones más rápidas y estables, con menor retraso en la transmisión de datos.

Una de sus principales ventajas es que puede ofrecer cobertura donde la infraestructura terrestre es limitada o inexistente. Desde zonas rurales en Estados Unidos hasta regiones apartadas de América Latina, la compañía busca reducir la brecha digital proporcionando acceso confiable a servicios digitales esenciales.

Además, Starlink está cambiando la manera de conectarse a bordo de los aviones, ofreciendo velocidades mucho mayores y más estabilidad que los antiguos sistemas aire-tierra. Su red satelital permite navegar entre 135 y 310 Mbps, con picos de hasta 450 Mbps y latencias inferiores a 99 milisegundos, acercando la experiencia en vuelo a la de estar en casa, con conexión fluida y sin interrupciones.

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Finalmente, por ahora, habrá que esperar a que las aerolíneas implementen esta tecnología de manera progresiva. Algunos especialistas proyectan que podría convertirse en un estándar para 2028-2030 en las principales compañías, mientras que las aerolíneas regionales o de bajo costo podrían tardar entre tres y cinco años más, salvo que medidas regulatorias aceleren su adopción.