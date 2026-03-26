El Caribe colombiano se suma a la celebración del Día Mundial del Teatro con 21 funciones gratuitas que se realizarán en distintos escenarios de la región el próximo 27 de marzo, como parte de la agenda nacional impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Esta programación hace parte de una apuesta nacional que llevará 150 funciones teatrales a todo el país, reafirmando el teatro como un derecho cultural y garantizando el acceso a las artes escénicas en los territorios.

A través de la plataforma Circuitos Vivos, la celebración llegará a salas, casas de cultura, teatros y espacios comunitarios del Caribe, fortaleciendo la circulación cultural y el encuentro entre artistas y públicos en la región.

Lea también: Bitácora del Caribe: una ventana para el cine local en la agenda cultural de Barranquilla

Programación

Atlántico

Barranquilla

● Abrazando recuerdos (2:00 p. m.)

● La novia de Puerto Colombia (6:00 p. m.)

● Lucas Clown conquista (6:00 p. m.)

● Tío Conejo y Tío Zorro son amigos (6:00 p. m.)

● Frida (6:30 p. m.)

● Ahora vengo yo (7:00 p. m.)

Sabanagrande

● Luna, la princesa de la noche (6:00 p. m.)

Soledad

● Corre, Santiago (7:30 p. m.)

Bolívar

Cartagena de Indias

● La casa Bernarda Alba (8:00 p. m.)

San Jacinto

● Maravillas prestadas (4:00 p. m.)

San Juan Nepomuceno

● Sin cercas, pero con dueños (4:00 p. m.)

Cesar

La Paz

● Retahíla (9:00 a. m.)

Córdoba

Montería

● Tres pelos de oro por un amor (5:00 p. m.)

La Guajira

Maicao

● Érase una vez un rey (6:00 p. m.)

Urumita

● Vida, pasión y muerte de Jesús (6:00 p. m.)

Magdalena

Santa Marta

● Sumbad, un viaje por el Caribe (4:00 p. m.)

● Cantapájaros (7:00 p. m.)

● Jaguá, canto del origen (7:00 p. m.)

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

San Andrés

● El retorno de Morgan (4:00 p. m.)

Sucre

Sincelejo

● Se vende una burra (4:00 p. m.)

● El ladrón de margaritas (7:30 p. m.)

Lea: Rosalía tranquiliza a sus seguidores sobre su salud tras suspender el concierto de Milán

Teatro para todos los territorios

Las funciones hacen parte de una agenda nacional que llegará a plazas, bibliotecas, veredas y salas teatrales, en una apuesta por garantizar condiciones equitativas de acceso a la cultura en todo el país.

“El teatro colombiano se posiciona ante el mundo mostrando su diversidad, su pluralidad y su diálogo constante con los territorios”, destacó el Ministerio en el marco de esta celebración.

Celebración con enfoque en las mujeres del teatro

Este año, la conmemoración del Día Mundial del Teatro pone un énfasis especial en el reconocimiento de las mujeres como protagonistas del sector, con espacios como el encuentro Mujeres y Teatro, que visibiliza sus aportes a la escena nacional.