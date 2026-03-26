En medio de una agenda cultural que continúa fortaleciéndose en Barranquilla, iniciativas impulsadas por fundaciones y colectivos siguen abriendo espacios para distintas expresiones artísticas. Una de ellas es Bitácora del Caribe, una muestra audiovisual que, en su primera edición, reunió cortometrajes locales e internacionales, así como propuestas expositivas que dialogan con el cine y la memoria.

El evento, realizado en la sede de la fundación artística Casa de Hierro, fue organizado en alianza por la Fundación Imago ru y la Fundación UTTA, en articulación con otros colectivos culturales. Para Valeria Rúa Usma, una de sus organizadoras, este tipo de encuentros responde a una necesidad clara dentro del ecosistema creativo de la ciudad.

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“Esta es una iniciativa para poder dar un espacio de exhibición para cortometrajes locales. En Barranquilla existen bastantes muestras audiovisuales por proyectar, y lo que buscamos es ofrecer una plataforma para los artistas y que la gente disfrute del cine local e internacional”, explicó.

La muestra incluyó una programación diversa que abarcó distintos géneros y enfoques narrativos. Desde propuestas experimentales hasta piezas documentales y románticas, el evento permitió visibilizar la variedad de lenguajes que conviven en la producción audiovisual del Caribe.

EL HERALDO

“En Barranquilla hay cine, y es bastante diverso. Hay cine experimental, romántico, documental… eso es lo que queremos mostrar: las diferentes categorías que existen en la ciudad”, agregó Rua Usma.

Más allá de las proyecciones, Bitácora del Caribe también integró otras expresiones artísticas. En alianza con la Fundación Casa de Hierro y la plataforma Caníbal, se presentó la exposición Los fantasmas de la casa, una propuesta que reúne memorias a través de fotografías y objetos personales, generando un diálogo entre el cine y las artes visuales.

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“Me parece muy interesante poder unir el cine con el arte, porque van de la mano. Es una plataforma increíble poder hacerlo en espacios así, más comunitarios y cercanos”, señaló.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue su carácter abierto. Con entrada gratuita, el evento logró convocar a un público diverso: estudiantes, artistas emergentes y ciudadanos interesados en el cine y el arte en general.

“Tuvimos desde estudiantes hasta personas que simplemente querían acercarse al arte. Es chévere ver cómo llega gente de diferentes edades y se conecta con estas propuestas”, comentó.

De cara al futuro, los organizadores proyectan la continuidad de esta iniciativa, con nuevas ediciones que sigan explorando formatos y escenarios no convencionales dentro de la ciudad.

“El objetivo es poder seguir haciendo ediciones y llegar a espacios distintos, como barrios o lugares culturales que nos permitan mantener este tipo de encuentros y fortalecer la comunidad artística”, concluyó Rua Usma.

Así, Bitácora del Caribe se suma a una serie de iniciativas que, desde lo independiente y lo colectivo, continúan ampliando la agenda cultural de Barranquilla, conectando a los artistas con nuevos públicos y generando escenarios para la circulación del arte en la ciudad.

Para conocer más sobre próximas ediciones y eventos, los interesados pueden seguir en Instagram a las fundaciones organizadoras: @fundacionimagoru, @uttarteycultura y @fundacioncasadehierro.