Este viernes 27 de marzo se conmemora el Día Mundial del Teatro, por eso en Colombia habrá 150 funciones gratuitas en todo el país para disfrutar sin excusas de esta expresión artística.

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Las obras, que se realizarán durante la jornada de este viernes en 81 municipios del país, hacen parte de una iniciativa apoyada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y que se enmarca en el Sistema Nacional de Circulación y su plataforma Circuitos Vivos, que busca promover el derecho a la circulación cultural en condiciones equitativas para todos los actores del sector.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez Con la participación del ministro de educación Daniel Rojas Medellín, el Eduardo de La Rosa y el rector encargado Rafael Castillo,se llevó a cabo la entrega del teatro

El Ministerio destaca en un comunicado que estas funciones son “una celebración que reafirma el teatro como un derecho cultural y garantiza que miles de colombianas y colombianos puedan acceder a expresiones escénicas diversas, sin importar dónde vivan”.

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Las 150 funciones llevarán el teatro a salas, plazas, parques, bibliotecas, salones comunales y veredas del Eje Cafetero, el Pacífico, el Centro Oriente, el Caribe, los Llanos y el Centro Sur Amazonia, con presencia en departamentos como Antioquia, Nariño, Atlántico, Boyacá, Meta, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca y Amazonas, entre muchos otros.

“A través de una invitación pública, seleccionamos agrupaciones y artistas del teatro que nos permiten tener una agenda nutrida con presentaciones en lugares como Barrancominas en Guainía, La Argentina, en el Huila o Urumita en La Guajira. El teatro colombiano se posiciona ante el mundo mostrando su diversidad, su pluralidad y su diálogo constante con los territorios” dijo Fabio Pedraza, coordinador del Grupo de Teatro del Minculturas.

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Asimismo, explicó que la agenda de este año tiene un énfasis especial: el reconocimiento de las mujeres como agentes fundamentales del sector teatral colombiano, con la realización del encuentro ‘Mujeres y Teatro’.

Puede encontrar los detalles de las funciones gratuitas de este viernes en este enlace: https://www.mincultura.gov.co/noticias/Documents/2026/Agenda%20-%20Dia-%20Teatro-%20final%2027%20marzo.pdf

Funciones en el Caribe colombiano

Atlántico

Barranquilla

● Abrazando recuerdos (2:00 p. m.)

● La novia de Puerto Colombia (6:00 p. m.)

● Lucas Clown conquista (6:00 p. m.)

● Tío Conejo y Tío Zorro son amigos (6:00 p. m.)

● Frida (6:30 p. m.)

● Ahora vengo yo (7:00 p. m.)

Sabanagrande

● Luna, la princesa de la noche (6:00 p. m.)

Soledad

● Corre, Santiago (7:30 p. m.)

Bolívar

Cartagena de Indias

● La casa Bernarda Alba (8:00 p. m.)

San Jacinto

● Maravillas prestadas (4:00 p. m.)

San Juan Nepomuceno

● Sin cercas, pero con dueños (4:00 p. m.)

Cesar

La Paz

● Retahíla (9:00 a. m.)

Córdoba

Montería

● Tres pelos de oro por un amor (5:00 p. m.)

La Guajira

Maicao

● Érase una vez un rey (6:00 p. m.)

Urumita

● Vida, pasión y muerte de Jesús (6:00 p. m.)

Magdalena

Santa Marta

● Sumbad, un viaje por el Caribe (4:00 p. m.)

● Cantapájaros (7:00 p. m.)

● Jaguá, canto del origen (7:00 p. m.)

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

San Andrés

● El retorno de Morgan (4:00 p. m.)

Sucre

Sincelejo

● Se vende una burra (4:00 p. m.)

● El ladrón de margaritas (7:30 p. m.)