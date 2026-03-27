El hígado cumple funciones esenciales para el organismo, como filtrar toxinas, procesar nutrientes y producir sustancias necesarias para el cuerpo.

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Una de sus capacidades más sorprendentes es que puede repararse a sí mismo, aunque no siempre lo hace al mismo ritmo ni en todas las condiciones.

Cuando el daño es leve, el hígado puede empezar a regenerarse en pocos días. En personas con buena salud, este proceso suele avanzar de forma efectiva y, en varias semanas, el órgano puede recuperar gran parte de su tamaño y funcionamiento.

Freepik Cuando el daño es leve, el hígado puede empezar a regenerarse en pocos días.

Sin embargo, no todos los casos son iguales. Si el daño ha sido prolongado o más grave, la recuperación puede tardar mucho más tiempo o incluso no completarse.

Existen condiciones que pueden dificultar este proceso. El consumo frecuente de alcohol, una mala alimentación o ciertas enfermedades como la hepatitis o la cirrosis pueden deteriorar el tejido hepático y limitar su capacidad de recuperación.

Anna Bizon /Freepik Sin embargo, no todos los casos son iguales. Si el daño ha sido prolongado o más grave, la recuperación puede tardar mucho más tiempo o incluso no completarse.

En estos escenarios, el órgano pierde eficiencia y se vuelve más vulnerable a complicaciones.

La salud del hígado está estrechamente ligada al estilo de vida. Algunas acciones que pueden favorecer su buen funcionamiento son:

Mantener una alimentación balanceada con frutas, verduras y proteínas de calidad

Reducir el consumo de grasas, azúcares y alimentos ultraprocesados

Beber suficiente agua durante el día

Evitar o limitar el consumo de alcohol

No automedicarse sin orientación médica

Además, realizar actividad física con regularidad ayuda a prevenir problemas como el hígado graso, una condición cada vez más común.

También es clave acudir a controles médicos, especialmente si existen factores de riesgo. La detección temprana de cualquier alteración puede marcar la diferencia en la evolución de la salud hepática.

Julien Tromeur/Freepik La salud del hígado está estrechamente ligada al estilo de vida.

Asimismo, la vacunación frente a ciertas infecciones contribuye a proteger este órgano de posibles daños.

Aunque el hígado tiene una gran capacidad de regeneración, no es ilimitada. Cuidarlo día a día es fundamental para evitar enfermedades que pueden afectar seriamente la calidad de vida.