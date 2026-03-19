La Fundación Éxito alertó a través de un informe que uno de cada nueve niños menores de cinco años de edad en Colombia tiene desnutrición crónica, como resultado de largos períodos en los que no recibe los nutrientes necesarios para crecer adecuadamente.

Lea: Director del Inpec anuncia investigación por presuntos lujos y mal comportamiento de Epa Colombia en reclusión

El informe subraya que la desnutrición crónica en la primera infancia no es únicamente un problema alimentario, sino también resultado de una cadena de determinantes sociales, como la pobreza, que atraviesan la vida de millones de familias.

“La desnutrición crónica se manifiesta en el retraso del crecimiento lineal en los niños, siendo esto un fenómeno multicausal, en donde la inadecuada alimentación especialmente en los primeros años de la vida, dificultad en el acceso a agua potable y a servicios de salud, además de condiciones de pobreza, imposibilitan en los más pequeños tener el desarrollo adecuado para su edad, resultando en etapas posteriores de su vida en oportunidades educativas reducidas y, con ellas, las posibilidades de empleo formal”, explicó Juan Carlos Burgos, nutricionista de la Fundación Éxito.

Lea: Vicente, el robot con inteligencia artificial que ya patrulla centros comerciales en Bogotá como guardia de seguridad

Sostuvo que en muchos casos, las madres, quienes cumplen un papel determinante en el bienestar de niñas y niños, enfrentan mayores barreras para acceder a educación y trabajo digno.

“Menos ingresos significan menor seguridad alimentaria y, en consecuencia, mayor riesgo de desnutrición crónica en sus hijos. Es un círculo que termina afectando no solo a la niñez, sino también al desarrollo humano y económico de todo el país”, señaló.

Lea: Cinco colombianos y dos ecuatorianos, presuntos miembros del esquema de seguridad del ‘narco’ Sebastián Marset, fueron capturados en Bolivia

Por eso, los expertos en salud consideran que enfrentar la desnutrición implica abordar de manera integrada el bienestar emocional, la empleabilidad y el entorno social de las mujeres que sostienen la vida familiar.

En ese sentido, apuntan que para el niño o niña que padece desnutrición es necesario suministrar alimentos de alta calidad de acuerdo con la edad, como: leche materna, además de otros alimentos fuentes de proteínas, vitaminas, minerales y demás nutrientes.

Lea: Tras denuncia de Petro, Medicina Legal descarta bombardeos en Nariño: “no tenemos ninguna información de 27 personas muertas en el país”

“No obstante, al ser un fenómeno multifactorial, es necesaria la complementariedad con el acceso a servicios de salud para hacer el respectivo seguimiento, agua segura a nivel familiar, y acompañamiento a los cuidadores en crianza adecuada”, sostuvo el nutricionista Juan Carlos Burgos.

Índice de Desnutrición Crónica

La Fundación Éxito desarrolló el Índice de Desnutrición Crónica, una herramienta de análisis que permite identificar los factores sociales y territoriales que inciden en la prevalencia de esta condición y, a partir de ello, orientar decisiones y esfuerzos para su prevención.

Según este índice, cerca de un millón de niñas y niños están en riesgo de padecer o padecen Desnutrición Crónica, midiendo su riesgo en función de determinantes sociales claves como: el bajo peso al nacer, la mortalidad en la niñez, la afiliación a salud, el nivel educativo de la madre, o su condición específica (habita en zona rural, si se reconoce como mujer indígena, o es madre adolescente, entre otras condiciones).

“Todo esto con el fin de que los resultados sirvan para orientar políticas públicas y esfuerzos de la sociedad civil, para garantizar que las niñas y los niños accedan a sus derechos de manera integral, incluyendo el derecho a una alimentación sana y suficiente”, destaca el informe.