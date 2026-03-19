El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, anunció este jueves una investigación sobre el comportamiento de la creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, dentro de la escuela de Carabineros donde se encuentra recluida desde el año pasado en Bogotá.

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Esto a raíz del informe relevado por ‘Noticias RCN’ que da cuenta de una vida llena de lujos, excesos y hasta peleas protagonizadas por Epa Colombia en su lugar de reclusión, donde cumple una condena a 5 años y 3 meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio público de transporte colectivo y daño en bien ajeno, por haber vandalizado una estación de Transmilenio en 2019.

“Estamos trabajando en un tema investigativo frente a las denuncias. El mensaje es contundente frente a la privación de la libertad: no podemos tener aquí internos privilegiados de ningún sentido, con lujos, con privilegios y demás. Por eso ya hicimos un informe dirigido al ministro de Justicia, también estamos trabajando con la Policía Nacional para poder tomar una decisión frente a esto”, dijo a periodistas el coronel Daniel Gutiérrez.

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Agregó que tanto la reclusa como el Inpec tienen responsabilidad en este caso.

“La responsabilidad es de la persona (Epa Colombia), que no cumple con los reglamentos institucionales, que quiere infringir la ley, que no quiere estar bajo el régimen penitenciario, pero en últimas la responsabilidad recae en el Inpec, que es el responsable por la custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad”, sostuvo.

De acuerdo con el informe revelado por ‘Noticias RCN’, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 a Barrera Rojas le habrían encontrado al menos cinco teléfonos celulares, lo que constituye una falta grave, ya que estos dispositivos están prohibidos para personas privadas de la libertad. Este hallazgo encendió las alertas sobre posibles irregularidades en su custodia.

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El documento también precisa un episodio inusual en el que los funcionarios no lograban ubicarla dentro de la Escuela de Carabineros. Tras una búsqueda, la influenciadora fue encontrada dentro de un vehículo Mini Cooper de color morado que, según ella, era de su propiedad y que habría ingresado sin autorización debido a un descuido en los controles de seguridad. Epa Colombia aseguró que el automóvil sería un regalo para su pareja, Karol Samantha.

Asimismo, la creadora de contenido habría protagonizado amenazas contra funcionarios de la Policía Nacional. En uno de los casos, tras recibir indicaciones sobre el protocolo de visitas, reaccionó de forma alterada y lanzó advertencias a un miembro de la guardia, lo que quedó consignado en el informe.

Barrera habría tenido además discusiones con otras reclusas, entre ellas Margaret Chacón, quien está detenida por el caso del asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, según el documento reservado.