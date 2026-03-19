La creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, ha recurrido a varios mecanismos legales para salir de la cárcel, pero ninguno de sus intentos ha dado frutos. Esta situación ha generado gran polémica en el país, ya que muchos consideran injusta su condena por los hechos cometidos.

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Actualmente permanece recluida en una escuela de Carabineros en Bogotá, tras su condena, en 2025, de 5 años y 3 meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio público de transporte colectivo y daño en bien ajeno, al vandalizar una estación de Transmilenio en 2019.

Recientemente, Noticias RCN reveló detalles sobre el comportamiento de la influenciadora en su nuevo lugar de reclusión -ya que antes estuvo internada en la cárcel El Buen Pastor- que daría cuenta de una vida llena de lujos y excesos.

Redes sociales Epa Colombia saliendo de la cárcel El Buen Pastor.

De acuerdo al informe reservado, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 a Barrera Rojas le habrían encontrado al menos cinco teléfonos celulares, lo que constituye una falta grave, ya que estos dispositivos están prohibidos para personas privadas de la libertad. Este hallazgo encendió las alertas sobre posibles irregularidades en su custodia.

El documento también precisa un episodio inusual en el que los funcionarios no lograban ubicarla dentro de la Escuela de Carabineros. Tras una búsqueda, la influenciadora fue encontrada dentro de un vehículo Mini Cooper de color morado que, según ella, era de su propiedad y que habría ingresado sin autorización debido a un descuido en los controles de seguridad. Epa Colombia aseguró que el automóvil sería un regalo para su pareja, Karol Samantha.

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Asimismo, dicho informe revelado por el medio antes citado, indicaría que la creadora de contenido habría protagonizado amenazas contra funcionarios de la Policía Nacional de Colombia. En uno de los casos, tras recibir indicaciones sobre el protocolo de visitas, reaccionó de forma alterada y lanzó advertencias a un miembro de la guardia, lo que quedó consignado en el informe.

Barrera habría tenido además discusiones con otras reclusas, entre ellas Margaret Chacón, quien está detenida por el caso del asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, según el documento reservado.