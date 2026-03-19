Espeluznante. Así fue el relato de la agencia fiscal que hoy se encarga de la investigación, apoyada por el Grupo de Desaparecidos del CTI de Barranquilla, por la desaparición forzada del electricista Carlos Mario Peralta Velásquez, de 28 años de edad y nativo del municipio de Juan de Acosta, de quien hoy es desconocido su paradero.

La intervención del fiscal se dio este miércoles 18 de marzo en medio de la imputación de cargos contra Natalia Johana Maestre González y Sergio Andrés León Franco, hoy sospechosos dentro de este caso que se dio a conocer el pasado mes de diciembre, luego de formulada una denuncia por el extravío del joven, y que en la última semana dio un giro inesperado tras la detención de la pareja.

Recordemos que el pasado viernes 13 de marzo, a las 6:25 de la mañana, funcionarios del CTI y la Policía detuvieron en la carrera 22 con calle 8A, en el municipio de Galapa, Atlántico, a Natalia Maestre y a Sergio León Franco, en cumplimiento a una orden emanada por un juzgado local.

Ese mismo día se legalizó su detención para entonces darle continuidad al resto de las audiencias preliminares.

Cortes Natalia Johana Maestre González y Sergio Andrés León Franco, en la foto de reseña de la Fiscalía.

En esa línea, EL HERALDO conoció ahora aterradores detalles del caso, entre estos lo ocurrido el pasado 12 de diciembre cuando Carlos Mario salió de su casa con destino a Barranquilla, al aparecer, a ver la final de ida del FPC entre Junior y Deportes Tolima.

Según la autoridad, el joven habría llegado en su moto ese día hasta la carrera 8C con calle 49, en el barrio Santuario, en donde fijaban residencia Natalia Maestre y el expolicía Sergio León Franco, hoy dedicado al oficio de taxista.

cortesia Carlos Mario Peralta Velásquez

Al parecer, el electricista era esperado por Natalia, a quien había conocido años atrás en un hotel del norte de Barranquilla, para el cual ambos trabajaban. Él estaba en el área de mantenimiento y ella en el aseo de habitaciones. Presuntamente desde esa época mantenían un romance.

Según el registro del ente investigador, luego de que Carlos Mario entrara a la residencia, con el paso de las horas, también lo hizo Sergio León Franco, situación que motivó una fuerte discusión en el lugar.

“Auxilio, ayúdenme”, habría exclamado el hoy desaparecido, según la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores.

En las mismas pesquisas, de acuerdo con la autoridad, se llegó a precisar que Maestre y León Franco salieron de la casa la misma noche de ese viernes 12 de diciembre, ambos hicieron un recorrido por un estadero del sector y luego estuvieron en un motel de la avenida Cordialidad. Al parecer, los dos habrían retornado a la casa en horas de la madrugada del sábado 13.

Un testigo del hecho, a quien las autoridades le protegieron la identidad, señaló que vio entrar a Carlos Mario Peralta a la casa de los Maestre León ese viernes 12 de diciembre, vestido con una bermuda negra y una camiseta del Junior, pero nunca lo vio salir. Al menos no con vida.

Es importante precisar que la moto del desaparecido fue encontrada el día 14 de diciembre en un negocio de comidas rápidas del barrio La Sierra, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

Cortes Moto de Carlos Mario Peralta, hallada en un negocio de comidas rápidas del barrio La Sierra.

¿Y qué pasó con Carlos?

La Fiscalía hoy trata de establecer el paradero del electricista.

En las audiencias se ventiló que posiblemente le quitaron la vida a golpes y a cuchillo, y que su cuerpo fue sacado de la vivienda de los Maestre León en horas de la madrugada del sábado 13 de diciembre, previo a la llegada de la pareja hoy capturada.

En la investigación también se determinó que, días después de la desaparición de Peralta, Sergio Andrés León Franco habría sacado de su casa un colchón ensangrentado y lo embarcó en el taxi que conducía para sacarlo del lugar.

Cortes Sergio Andrés León Franco, capturado en Galapa por el CTI de la Fiscalía.

Una fuente del ente acusador le dijo a este medio que la investigación por el caso continúa, en relación a que podría haber terceros involucrados.

Al cierre de las diligencias, un juez ordenó el traslado de la mujer a la cárcel El Buen Pastor y al expolicía a la cárcel Distrital El Bosque.

Confiamos en que regrese

María Peralta, hermana de Carlos Mario, en diálogo este mismo miércoles con EL HERALDO, manifestó que ha seguido cada una de las acciones de la Fiscalía en torno al caso de su hermano, incluso en que cabe la posibilidad de que no esté con vida, pero ella confía en que “va a regresar sano y salvo a casa”, en donde su madre y su hijo lo esperan.

Al tiempo, la mujer agradeció la detención y la medida intramural sobre la pareja.