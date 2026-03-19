En las últimas horas se conocieron detalles del violento ataque armado registrado en las afueras de un billar ubicado en el norte de Barranquilla.

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De acuerdo con información preliminar de las autoridades, la balacera dejó como saldo tres personas lesionadas, dos capturados —también heridos— y un adolescente aprehendido en medio de la reacción de las autoridades.

Se conoció que este hecho criminal obedecería a una disputa entre las estructuras criminales los Costeños y los Pepes, pues las víctimas del ataque a bala serían presuntos integrantes del primer grupo delincuencial, mientras que los capturados pertenecerían a la banda al mando de Digno Palomino.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Bernal Castro Barrios, quien registra antecedentes por perturbación de la posesión sobre inmueble (2023) y hurto calificado (2015); José Armando Pertuz Montenegro, con anotación por lesiones culposas (2015); y Julio Enrique Ruiz Polania, quien no presenta antecedentes judiciales.

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Entre los capturados se encuentra Jean David Pacheco González, sin antecedentes registrados, y otra persona cuya identidad está por establecer. Asimismo, un adolescente fue aprehendido; ninguno de los dos presenta anotaciones judiciales conocidas.

Los hechos ocurrieron en la carrera 43 con calle 82, donde las víctimas se encontraban en la parte externa de establecimiento cuando fueron sorprendidas por cuatro hombres que se movilizaban en un taxi. De acuerdo con el reporte oficial, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron por la misma vía.

Sin embargo, a la altura de la carrera 43 con calle 95B, el vehículo en el que escapaban colisionó, lo que permitió una rápida reacción de las unidades policiales. En el lugar fueron capturados los ocupantes del taxi, quienes también resultaron lesionados durante el procedimiento.

Durante el operativo, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola, cuatro proveedores —algunos con capacidad para 32 cartuchos— y el vehículo tipo taxi utilizado en el ataque.

El caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía, que adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y determinar responsabilidades.