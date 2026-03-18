Hacia las 3:15 de la tarde de este miércoles 18 de marzo se registró un atentado sicarial en el barrio Normandía, municipio de Soledad, mismo que dejó como saldo dos hombres gravemente heridos.

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EL HERALDO conoció que las víctimas fueron identificadas como Ramiro Alberto Fernández Barrios, de 28 años, y Alexander Emilio Parra Romero, de 45 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, los lesionados se encontraban en el interior de un establecimiento comercial conocido como ‘Casino 777’, ubicado en la calle 48 con carrera 17.

En ese momento, un sujeto a pie de tez morena que vestía un buzo blanco ingresó al inmueble y, sin mediar palabra, esgrimió un arma de fuego y disparó en contra de los ahí presentes.

Posterior al ataque, los vecinos del sector auxiliaron a las víctimas y, con ayuda de unos paramédicos, trasladaron en ambulancias a los baleados, quienes ingresaron bajo pronóstico reservado al Hospital Universidad del Norte.

Según el reporte de los especialistas, Parra Romero presentaba una herida en el cuello.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este ataque armado que es investigado bajo la modalidad de “sicariato” por los agentes de la SIJÍN.