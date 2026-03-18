Un presunto delincuente murió y otro fue capturado tras un violento intercambio de disparos con oficiales de la Policía del Atlántico en zona rural del municipio de Santo Tomás.

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El occiso fue identificado como Reiber Alexander Bertiz Parra, de 23 años de edad. Por otro lado, el aprehendido responde al nombre de Juan Salas.

Los hechos se registraron en un sector conocido como Múcura, cuando uniformados de la Patrulla de Vigilancia sorprendieron en flagrancia a los sujetos antes nombrados cuando intimidaban con un arma de fuego a un ciudadano para despojarlo de su motocicleta.

Al notar la presencia policial, los sujetos iniciaron un ataque con arma de fuego contra los uniformados, a lo que estos reaccionaron al ataque, desencadenando un intercambio de disparos, en el que resultó muerto Bertiz Parra muerto y Salas capturado.

En el procedimiento fue incautado una pistola marca CZ 83, calibre 7.65MM (fabricación industrial) con un proveedor y cuatro cartuchos para la misma, y la recuperación de una motocicleta marca Bajaj Bóxer CT 100.

Asimismo, las autoridades informaron que el hoy occiso contaba con una anotación judicial en el SPOA por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con fecha del año 2024.

Con este importante resultado, la Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad de todos los atlanticenses, sacando de las calles un arma ilegal y combatiendo las acciones que afectan la convivencia ciudadana.

El señor coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del departamento de Policía Atlántico, continúa invitando a la comunidad a continuar denunciando oportunamente cualquier actividad ilícita o de afectación a la convivencia ciudadana a través de la línea gratuita 123, en donde profesionales de policía lo atenderán, garantizando absoluta reserva.