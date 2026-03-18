La Policía Metropolitana de Barranquilla dispuso un grupo de investigación criminal para identificar, judicializar y capturar a los responsables del violento atraco contra un empleado del área de circulación de EL HERALDO, ocurrido en la madrugada del lunes 16 de marzo en el barrio Villate, localidad Suroccidente de la ciudad.

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La víctima, Alexander Cáceres Collante, de 53 años, fue interceptada por al menos siete sujetos que se movilizaban en cuatro motocicletas mientras realizaba su ruta de reparto de impresos. Tras propinarle una golpiza, los atacantes huyeron con su motocicleta.

La Policía Nacional rechazó los hechos y confirmó la activación de un equipo de investigación criminal dedicado a esclarecer el caso. Las autoridades invitaron a la comunidad a brindar información a través de la línea contra el crimen 317 896 55 23 y la línea 123, con absoluta reserva.

El ataque quedó grabado en video

Los hechos se registraron alrededor de las 2:45 a. m., cuando Cáceres llegó hasta un negocio ubicado en la calle 64B con carrera 15 del barrio Villate para entregar un ejemplar del periódico. Un video, que ya hace parte del material probatorio de las autoridades, muestra el momento en que al menos cuatro de los individuos rodean al repartidor y comienzan a agredirlo para despojarlo de sus pertenencias.

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En las imágenes se observa cómo la víctima intenta protegerse en el suelo, pero uno de los atacantes salta y cae con todo su peso sobre su cabeza. Segundos después, los sujetos huyen llevándose la motocicleta del trabajador.

“Me requisaron y me dijeron que si me iba a hacer matar”

En diálogo con una periodista de EL HERALDO, Cáceres Collante narró cómo vivió el ataque.

“Yo llegué al trabajo a las 12:00 de la madrugada del lunes y salí a hacer ruta de reparto a las 12:40. Llegué a Villate a las 2:45 y cuando entregué el periódico, veo que vienen varios muchachos en moto”, expresó Cáceres.

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“Los tipos me requisaron y me dijeron que si me iba a hacer matar... Yo no llevaba nada de valor. Eso les daría rabia. Ahí es cuando empezaron a pegarme en la cabeza, en los brazos, en las piernas y las costillas. Después se llevaron mi moto”, aseguró.

Caminó varias cuadras herido hasta encontrar ayuda

Con dolor y aturdido por los golpes, Cáceres caminó varias cuadras hasta que fue auxiliado por los ocupantes de un vehículo particular. “Esas personas me llevan al CAI San Vicente, en Cevillar, pero de ahí solo me tomaron la declaración y me fui para la casa. Me tocó a pie porque no tenía plata”, comunicó.

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Solo hasta el día siguiente el trabajador acudió al médico. Según relató, estaba adolorido y tenía “muchos nervios” por lo sucedido.

Delincuentes pidieron “rescate” por la motocicleta robada

Pero el episodio no terminó con la agresión. Tras denunciar el caso, Cáceres fue contactado por desconocidos que le exigieron el pago de 2 millones 300 mil pesos como supuesto “rescate” para devolver su motocicleta, una práctica delictiva cada vez más frecuente en casos de hurto de vehículos en Barranquilla.

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“La moto es mi vehículo de trabajo, y con esta transporto a mi familia. Espero recuperarla”, finalizó el empleado.