En la tarde del pasado martes 17 de marzo se registró una fuga de tres reclusos de la Cárcel Distrital El Bosque, ubicada en el suroccidente de Barranquilla.

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Según el reporte policial, el hecho ocurrió hacia las 5:35 p. m. en inmediaciones de la carrera 8 con calle 76, en el barrio El Bosque, generando un operativo inmediato de búsqueda para recapturar a los sujetos.

Paralelo al grupo interdisciplinario que se creó para la búsqueda de los tres hombres, el Distrito indicó que “se coordinaron acciones con la fuerza pública para realizar un ‘Plan Candado’ en la ciudad, fortaleciendo puestos de control en las entradas y salidas, así como en vías principales”.

¿Cómo fue la fuga de los tres reclusos?

De acuerdo a información preliminar, los tres delincuentes lograron escapar tras “intimidar a un centinela” del centro carcelario. Después, habrían utilizado una cuerda para descender por uno de los costados de una garita, huyendo con rumbo desconocido.

Las autoridades están verificando las circunstancias exactas de la evasión. Por el momento, la Alcaldía de Barranquilla, en coordinación con la Policía Metropolitana, ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los fugados.

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Los reclusos que se escaparon fueron identificados como Gabriel Garcelan Del Castillo, Carlos Andrés Carriosa Hernández y Abel Moisés Ramos Jiménez, quienes son sindicados de delitos como hurto y porte ilegal de armas de fuego, según apunta la alcaldía.