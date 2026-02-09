La Procuraduría General de la Nación informó este lunes 9 de febrero que activó la función preventiva tras el atentado con artefacto explosivo cerca de la Cárcel Distrital de Barranquilla, ocurrido el pasado 2 de febrero de 2026.

Leer también: “Dos guardas resultaron lesionados tras la detonación de artefacto explosivo”: Policía Mebar

El ente de control advirtió que este tipo de hechos afecta la seguridad pública y la convivencia ciudadana, además de posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, del personal que labora en el centro penitenciario y de la población residente en zonas aledañas.

“El Ministerio Público busca verificar las acciones desplegadas por las autoridades distritales competentes, prevenir posibles transgresiones a derechos fundamentales y promover medidas institucionales que permitan anticiparse ante nuevas situaciones de riesgo”, se lee en el comunicado.

También informó la PGN que ya dirigió requerimientos formales a las secretarías distritales de Gobierno y Salud de Barranquilla, y a la Oficina de Seguridad y Convivencia, reiterando que el ejercicio preventivo no implica coadministración.

Hay que recordar en la noche del lunes 2 de febrero el ataque con artefacto explosivo dentro de la Cárcel Distrital El Bosque dejó dos guardas lesionados.

Importante: Doble homicidio en patio de una vivienda del corregimiento de Caracolí

De acuerdo con información preliminar, sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el centro penitenciario y, desde el exterior, lanzaron un artefacto explosivo (granada) al interior de las instalaciones. El elemento detonó y causó heridas a dos personas que se encontraban prestando servicio.