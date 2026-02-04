Dos personas fueron asesinadas en un presunto ataque sicarial registrado hacia las 11:50 de la mañana de este miércoles 4 de febrero en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de Malambo.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, las víctimas permanecían en el patio de un domicilio y hasta ese punto llegó un pistolero para acabar con sus vidas tras impactarlos en repetidas ocasiones.

Testigos mencionaron a las autoridades que el criminal portaba un suéter blanco y arribó hasta el sitio en una motocicleta Bóxer de color negro. Al parecer habría actuado solo.

Por otro lado, se dijo que muerte de los dos individuos fue instantánea y que las autoridades trabajaban en la identificación de ambos.

Versiones de los propios pobladores de Caracolí señalaron que los hombres habrían llegado desde el barrio La Central de Soledad luego que los citaran en el lugar donde se produjo el ataque. Aunque también se ventiló que los dos sujetos “estaban escondidos en el sitio”.

Miembros de la Policía Metropolitana se desplazaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la zona y adelantar las labores de inspección técnica, recolección de pruebas e inicio de las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias y móviles de este nuevo hecho de sangre.