En la noche del martes 3 de febrero se confirmó la muerte de Irwin Brayan Criado Berrío, alias El Gordo, de 44 años, cobradiario que había resultado gravemente herido a bala durante un ataque ocurrido en el barrio Tajamar, en el municipio de Soledad.

En ese mismo hecho perdió la vida Arturo Manuel Vanega Toro, de 33 años, quien acompañaba a Criado Berrío al momento del atentado.

Según el informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, hacia la 1:00 p. m., del pasado lunes 12 de enero, Vanega Toro se encontraba en la parte externa de la vivienda de Criado Berrío, ubicada en la calle 45B con carrera 14C, mientras realizaba el cobro de unas cuotas bajo la modalidad de ‘gota a gota’.

En ese momento, dos sujetos que se movilizaban a pie llegaron hasta el lugar y les dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, ambas víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales. Vanega Toro recibió atención médica en la Clínica Materno Infantil, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Por su parte, Criado Berrío fue atendido inicialmente en el Hospital Universidad del Norte y posteriormente remitido a la Clínica Santa Mónica, donde falleció anoche.

De acuerdo con información de Inteligencia, estos hechos estarían relacionados con una disputa territorial por el control de la venta de estupefacientes entre las estructuras criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, ya que los investigadores presumen que alias ‘El Gordo’ sería un presunto expendedor de drogas en la zona, al servicio de ‘Los Costeños’.

Asimismo, EL HERALDO conoció que Criado Berrío registraba ocho anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego, hurto y uso de documento falso.

Con las muertes de Vanega Toro y Criado Berrío, asciende a siete el número de cobradiarios asesinados en Barranquilla y su área metropolitana en lo que va del 2026, una cifra que enciende las alarmas entre la comunidad.

Cabe reseñar que Arturo Manuel Vanega Toro no registraba anotaciones judiciales en el SPOA, según las autoridades.