Paramédicos de un centro asistencial del municipio de Soledad atendieron en la mañana de este sábado 21 de marzo a un conductor de la empresa de transporte público colectivo Sobusa, identificado como Evaristo Caraballo Benítez, quien resultó herido a cuchillo en medio de un caso de intolerancia cuando conducía un bus de la compañía.

Este medio conoció que el hecho se presentó en cercanías del Portal de Soledad, en el vecino municipio, luego de que un motorizado le reclamara al conductor del vehículo de transporte, al parecer, por haberle cerrado la vía.

Testigos dijeron que el motorizado, a quien hoy buscarían por lesiones personales, primero partió el panorámico del bus y luego se abalanzó contra Caraballo Benítez cuando este se bajó a enfrentarlo por los daños.

La comunidad manifestó que el motorizado atacó con arma blanca en una pierna y en la espalda al conductor de la buseta, y que solo se detuvo cuando fue rodeado por otros conductores de la compañía que llegaron hasta el lugar al notar la situación.

El conductor del bus fue trasladado a un centro asistencial. Mientras que desde la compañía se recopila información para instaurar la denuncia correspondiente.