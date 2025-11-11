Un conductor de la empresa de transporte público colectivo Sobusa resultó gravemente herido luego de ser agredido por dos sujetos en el Centro de la ciudad, en un hecho ocurrido en la tarde de este lunes 11 de noviembre en la carrera 44 entre calles 35 y 36. Según versiones de testigos y de otros conductores de la zona, la agresión habría sido consecuencia de un acto de intolerancia vial.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, identificada como Eder José Sierra Alfaro, tuvo un altercado con un hombre luego de que la carrocería de su vehículo tropezara accidentalmente con la ‘chaza’ o puesto de venta del agresor.

Testigos dijeron que, en medio del incidente, el conductor del bus bajó y trató de ayudar al vendedor, pero este, apoyado por terceros, empezó a increparlo.

Tras un enfrentamiento verbal, el comerciante y otro individuo agredieron físicamente al conductor, quien terminó con varias lesiones y heridas por arma blanca.

El herido fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Autoridades y miembros de la red de apoyo del gremio transportador adelantan labores para ubicar a los responsables del ataque.

“Estamos tratando de identificar al agresor y verificar el estado de salud del compañero conductor”, señaló un representante del gremio.