El pasado fin de semana en La casa de los famosos Colombia hubo un fuerte enfrentamiento entre Juanda Caribe y Tebi Bernal.

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Como siempre la dinámica del brunch que es una actividad habitual entre los participantes en riesgo de eliminación suele generar debates intensos.

Que fue lo que pasó con los dos participantes. Pero escaló hasta insultos. Tebi Bernal cuestionó la fama y la posición económica de Juanda Caribe, mientras que este respondió con comentarios personales que aumentaron la tensión del momento.

Aunque la situación logró calmarse momentáneamente, el ambiente quedó cargado de tensión. Más adelante, durante la gala de eliminación, Juanda Caribe retomó el tema y lanzó fuertes declaraciones en contra de su compañero.

Insinuó posibles amenazas en su contra y aseguró que responsabilizaría a Bernal por cualquier situación que pudiera ocurrirle fuera del programa. Además, hizo referencia a problemas personales relacionados con su trabajo, señalando que sus conflictos no están ligados a entornos delictivos, sino a su labor periodística.

Juanda Caribe y Tebi Bernal protagonizaron un encuentro en La casa de los famosos Colombia; sus palabras fueron tema de conversación. 😳🤭#lacasadelosfamososcol3 pic.twitter.com/DhKkEMCs54 — PORTAL LA VERDAD (@portallaverdad_) April 6, 2026

Después de todo este episodio el equipo legal de Tebi Bernal emitió un comunicado en redes sociales en el que rechazó categóricamente las declaraciones de Juanda Caribe.

En el documento, los representantes del participante señalaron que las acusaciones no tienen sustento jurídico y advirtieron que este tipo de señalamientos pueden afectar su reputación. Asimismo, indicaron que podrían tomar acciones legales si continúan las manifestaciones públicas que comprometan su buen nombre.