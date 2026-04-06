Después de más de un año sin aparecer en medios, la presentadora Jessica Cediel reaparece en una entrevista con Jhoncito Preguntón. Su regreso coincide con un periodo en el que ha decidido mantenerse alejada de la exposición pública y concentrarse en su vida personal.

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Asimismo, Cediel cuenta que, tras culminar las grabaciones del programa ‘La Descarga’ en 2024, optó por distanciarse de las cámaras. Durante este tiempo, explica que ha dedicado su energía a compartir con su familia y a reorganizar diferentes aspectos de su vida fuera del trabajo.

En medio de este retiro, su familia atravesó un momento difícil. A finales de 2025 fallece su padre, un hecho que describe como inesperado. Tres meses después de su partida, ella y su familia continúan atravesando el duelo y adaptándose a la ausencia.

Además, la entrevista también aborda la exposición mediática en torno a este episodio. Cediel hace referencia a las críticas recibidas en redes sociales tras la publicación de una imagen tomada durante el funeral de su padre. En ese momento decide no pronunciarse públicamente. Afirma que su silencio responde a una decisión de respeto hacia su padre y hacia su familia durante el proceso que estaban viviendo.

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Acerca de las opiniones de los usuarios, Cediel señala que muchas se generan desde el desconocimiento de lo que implica atravesar un duelo. Explica que cada persona enfrenta estas situaciones de manera diferente y que no existe una única forma de vivirlas.

Sobre la imagen que causó revuelo, Cediel comenta que en ella aparece vestida de blanco junto al féretro de su padre. Explica que este acto corresponde a una decisión familiar orientada a rendir homenaje, y no a responder a expectativas externas o a la aprobación de terceros.

A lo largo de la entrevista, Cediel mantiene el enfoque en su proceso personal y en cómo su familia enfrenta la pérdida. Este testimonio marca su reaparición en medios luego de un tiempo en el que priorizó la vida privada sobre la exposición pública.

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Finalmente, la conversación con Jhoncito Preguntón representa su primera intervención mediática tras este tiempo, en la que aborda tanto su alejamiento de la televisión como los hechos recientes que han marcado su vida.