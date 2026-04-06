Después de varios meses de rumores sobre su vida amorosa, Andrea Valdiri decidió hacer pública su relación con Juan Daniel Sepúlveda, un empresario antioqueño del sector cárnico. La barranquillera ha contado que su romance lleva ya tres años.

Lea más: Los Reyes Momo se toman a Barranquilla en su cumpleaños con ‘Cultura viva a las aulas’

Asimismo, antes de que se hiciera pública su relación, Sepúlveda mantenía un perfil bastante reservado. Desde que comenzaron a mostrarse juntos, ha captado la atención de los medios y de los millones de seguidores de la influencer, una de las más populares del país.

Recientemente, Valdiri fue noticia por la impresionante celebración de los 15 años de su hija Isabella, a quien también sorprendió con un mini cooper. La fiesta se realizó en la Serrezuela de Cartagena, contando con la presencia de varias celebridades. Además, Andrea extendió la celebración a 15 jóvenes de escasos recursos, ofreciéndoles un festejo especial y obsequiándoles un iPhone a cada una.

Ahora, la generadora de contenido vuelve a demostrar que no escatima esfuerzos ni recursos para sorprender a sus seres queridos. Este domingo 5 de abril, compartió en sus redes sociales un video mostrando cómo celebró el cumpleaños de su novio en una de las sedes de su empresa de productos cárnicos.

Ver más: ‘Aguardiente’, la obra sobre emigración y amistad por 50 años de Teatro GALA de Washington

En los videos publicado se aprecia a Valdiri comprando una lujosa camioneta de último modelo y luego trasladándose a la empresa de su pareja. Por medidas de seguridad industrial, se coloca el uniforme de los trabajadores antes de entrar, y cuando Sepulveda menos lo espera, ve a Valdiri cerca de él y lo felicita.

Luego de la sorpresa inicial, lo acompaña a la salida y le revela el regalo: la camioneta. Entre abrazos, besos y sonrisas, la pareja comparte una torta de cumpleaños. Este es el tercer cumpleaños que Andrea celebra con cariño a quien llama ‘ternerito’.

¿Cuánto cuesta la camioneta que le regaló?

“Hoy celebramos tu vida un poquito antes, porque nos esperan nuevos sueños, nuevos destinos y más historias juntos. Gracias por llegar a mi vida y llenarla de amor del bonito. mi ternerito. Esto es solo un pequeño reflejo de todo lo que mereces. Feliz cumpleaños, amor y que este viaje sea solo el comienzo te amo”, escribió Andrea en su cuenta de Instagram.

Lea también: Políticos y asociaciones piden vetar a Kanye West del Reino Unido por antisemitismo

Por otro lado, la camioneta que Andrea le regaló a Juan Daniel es una Toyota 2026 con motor i-FORCE MAX, cuyo precio oscila entre 460 y 600 millones de pesos, según la configuración, y se trata de un modelo híbrido.

Finalmente, el post de la influencer rápidamente se llenó de comentarios felicitando a la pareja, alabando la generosidad de Valdiri y con algunos usuarios reaccionando con humor “a uno es que no lo han querido nada”.