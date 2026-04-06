En el marco de la conmemoración del día en que Barranquilla fue erigida en Villa en 1813, la ciudad se prepara para vivir una celebración diferente, donde la tradición y la educación se dan la mano.

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La Fundación Reyes Momo del Carnaval de Barranquilla, a través de la estrategia “Reyes Momo, Guardianes de la Tradición, Cultura en Movimiento”, los Reyes Momo —portadores de tradición y símbolos del Carnaval— llegarán a las diferentes instituciones educativas del Distrito para compartir sus saberes, experiencias y el valor profundo de nuestras manifestaciones culturales.

Esta iniciativa marca un hecho significativo en el cumpleaños de la Arenosa, los Reyes Momo se toman los colegios, y harán una fiesta de conocimientos, identidad y memoria viva.

Durante la jornada del 7 de abril, estudiantes de básica primaria y secundaria participarán en espacios pedagógicos donde la Cumbia, el garabato, los congos, el disfraz, la comedia y la tradición oral serán protagonistas. A través de conversatorios y muestras prácticas, los jóvenes tendrán un contacto directo con quienes mantienen vivas estas expresiones.

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Más allá del Carnaval, esta estrategia busca mostrar la riqueza de nuestra cultura popular, resaltando su profundidad histórica, social y antropológica. Así, se fortalece el sentido de pertenencia y se promueve el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial desde las aulas.

Los Reyes Momo, maestros de la tradición, serán los encargados de transmitir ese legado que ha hecho de Barranquilla una ciudad abierta al mundo, pero profundamente arraigada a sus tradiciones.

Con esta apuesta, el Día de Barranquilla se consolida no solo como una fecha de celebración, sino como un espacio de formación, reflexión y construcción de identidad cultural en las nuevas generaciones.

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Barranquilla no solo celebra su historia… la enseña, la comparte y la mantiene viva.